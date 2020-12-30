Решили покормить: в Одессе котенок с бешенством напал на блогеров

Котенок (фото: pixabay.com)

В Одессе бездомный котенок укусил и поцарапал двух людей, после чего пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков. Как выяснилось, у животного было бешенство.

Инцидент произошел в микрорайоне Таирово около двух недель назад. Об этом 30 декабря передает "Думская".

Блогеры Руслан и Кристина решили покормить котенка, которого заметили на автостоянке. Однако вместо благодарности он напал на молодых людей - девушку животное укусило, а парня поцарапало.

"Одесситы в срочном порядке обратились в медучреждение, где им провели вакцинацию. Котенка передали ветеринарам. Вчера животное погибло", - говорится в публикации.

Как отметили в Госпотребслужбе, профилактика бешенства может предотвратить подобные ситуации.

"Если животное вакцинируется один раз в год, то оно не заболеет. Вакцина действует ровно год", - сказал начальник Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Владимир Гиска.

Котенек, у которого обнаружили вирус бешенства, не был привит, поэтому специалист призывает в таких ситуациях "проявлять осторожность".

Также отмечается, что вакцинировать животное, в том числе и бездомное, можно бесплатно в одном из пунктов Госпотребслужбы (в Одессе - на 7-ой Пересыпской, 6 или на Люстдорфской дороге, 217).

Бешенство относится к группе острых инфекционных заболеваний, которое поражает центральную нервную систему. Заражение происходит через слюну больного при укусе или при ее попадании на поврежденные участки кожи. Люди инфицируются преимущественно от диких животных. Также фиксируются случаи заражения от домашних или сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что недавно под Тернополем бешеный кот напал на пенсионерку, после чего на карантин закрыли несколько сел.

Также мы писали о том, что под Житомиром ввели дополнительный карантин из-за белки с бешенством, которая покусала мужчину.