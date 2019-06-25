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Решил подзаработать: Бари Алибасов инсценировал отравление ради пиара


Бари Алибасов задумал историю со смертельно опасным отравлением ради собственной выгоды

Знакомые Бари Алибасова обвиняют продюсера во лжи касательно отравления. Они уверены, что шокирующая история задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы "На-На". Об этом информирует КП.

Бывший директор Джигурды Антонина Саврасова утверждает, что отравление Бари Алибасова - это фейк. "Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе - там все сгорит! Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал", - рассказала возмущенная женщина.

К тому же, Саврасова заметила, что многочисленные интервью, заметки в прессе и репортажи на ТВ принесли Алибасову определенного рода славу. А неприятный инцидент совпал с 30-летием группы "На-На" и их юбилейным гастрольным туром.

Бари Алибасов (фото: facebook.com/Бари Алибасов)

Отмечается, что видео с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за $10 тыс. За первое интервью после болезни продюсер получил $4,8 тысяч, а за участие в телепередаче - $8 тыс. По предварительным расчетам, Алибасов заработал на произошедшем более $32 тыс.

Напомним, что Бари Алибасов гневно отреагировал на слухи о самочувствии. По его словам, разговоры недоброжелателей о том, что он голодает, не имеют никакого места в реальности.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А также о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.

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