Решил подзаработать: Бари Алибасов инсценировал отравление ради пиара

Знакомые Бари Алибасова обвиняют продюсера во лжи касательно отравления. Они уверены, что шокирующая история задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы "На-На". Об этом информирует КП.

Бывший директор Джигурды Антонина Саврасова утверждает, что отравление Бари Алибасова - это фейк. "Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе - там все сгорит! Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал", - рассказала возмущенная женщина.

К тому же, Саврасова заметила, что многочисленные интервью, заметки в прессе и репортажи на ТВ принесли Алибасову определенного рода славу. А неприятный инцидент совпал с 30-летием группы "На-На" и их юбилейным гастрольным туром.

Бари Алибасов (фото: facebook.com/Бари Алибасов)

Отмечается, что видео с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за $10 тыс. За первое интервью после болезни продюсер получил $4,8 тысяч, а за участие в телепередаче - $8 тыс. По предварительным расчетам, Алибасов заработал на произошедшем более $32 тыс.

Напомним, что Бари Алибасов гневно отреагировал на слухи о самочувствии. По его словам, разговоры недоброжелателей о том, что он голодает, не имеют никакого места в реальности.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А также о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.