Яременко могут лишить мандата из-за секс-скандала

Секс-скандал с народным депутатом от партии "Слуга народа" Богданом Яременко набирает обороты – журналист издания "Буквы" Екатерина Рошук, которая зафиксировала нардепа в Раде за интимной перепиской, обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой вынести на голосование вопрос о лишение народного избранника Яременко мандата. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Екатерина Рошук извинилась перед украинцами за всю историю с Богданом Еременко и обратилась к нему напрямую.

"Уважаемые украинцы, позвольте мне, пожалуйста, перед вами извиниться за Богдана Яременко. Не буду давать оценку его личным качествам. Я извиняюсь перед вами за то, что человек, которому моя политическая сила выдала мандат доверия, оплаченный вами, в рабочее время договаривается про встречу с проституткой. Извините меня, пожалуйста. Это моя ответственность. К сожалению, люди не совершенны", - написала журналистка.

Народный депутат Богдан Яременко (Фото: РБК-Украина)

Она обратилась к спикеру Верховной Рады и самому Богдану Яременко с просьбой рассмотреть лишения нардепа мандата.

"Теперь я обращаюсь к вам, господин Богдан Яременко: сложите мандат народного депутата. Вы не оправдали доверие народа и мое. Обращаюсь к спикеру ВР с просьбой вынести на голосование этот вопрос и прошу народных депутатов проголосовать за сложение полномочий Богданом Яременко. Так будет правильно", - добавила Рошук.

Она отметила, что Богдан Яременко возглавляет комитет иностранных дел ВР и вчера он должен был коммуницировать ситуацию с разведением войск на Донбассе, а не сидеть на сайтах знакомств.

"Яременко одно из лиц Украины на международной арене. Дипломат в прошлом. Сильная кадровая единица в команде Зеленского. После такого скандала в цивилизованных странах уходят в отставку. Чтобы как минимум не позорить страну в мире", - резюмировала журналистка.

Скриншот поста (facebook.com/ekaterina.roshuk)