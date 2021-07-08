В Яремче пьяный полицейский сбил красивую байкершу: виновник уже попытался все "порешать"

Девушка погибла на месте

ДТП произошла утром во вторник, 6 июля на улице Свободы в Яремче. 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Touаreg двигался в сторону Микуличина. На повороте он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar, за рулем которого была 32-летняя киевлянка Елена Денисенко. Девушка погибла на месте аварии от полученных ран.

Водитель внедорожника не пострадал и известно, что он находился в автомобиле не один. На месте ДТП у него была взята кровь на проверку состояния алкогольного опьянения. Анализ показал, что мужчина был пьян – в его крови было 1,19 промиле. Как рассказали очевидцы, водитель пытался избежать проверки, но неравнодушные свидетели ДТП этого не допустили. В соцсетях утверждают, что в крови были обнаружены остатки наркотических средств.

За рулем был сотрудник Национальной полиции

По предварительной информации, за рулем внедорожника был инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк Сергей Русланович. Его отец занимает тоже высокую должность – начальника отдела государственного экологического контроля ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского района Антонюк Руслан Сергеевич.

В Яремче пьяный мажор насмерть сбил молодую киевлянку

На водителя открыто уже несколько уголовных дел

На водителя Volkswagen Touareg открыто уже несколько уголовных дел, в том числе и за вождение в нетрезвом состоянии.

"Как видно, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019, второе - 2020. Категория взыскания штрафов, как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756 / 3304/21", - говорится в сообщении.

По факту ДТП в Яремче открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 286-1 Криминального кодекса Украины. Водитель задержан по ст. 208 Криминально-процессуального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Украинцы боятся, что водитель избежит наказания

В сети активно публикуют информацию о трагедии и отмечают, что виновный может попытаться избежать наказания, так как сам работает в Нацполиции и его отец занимает высокую должность.

Ну вот и посмотрим на наше государство. ДТП со смертельным исходом, в нетрезвом состоянии. Сколько ему лет дадут?

Нужно следить за расследованием дела!

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"Мать потеряла дочь, парень – любимую, а байкеры – Аленку, члена байкерской семьи. А когда мы через друзей-знакомых узнали, что 25-летний мужчина на каждом этапе установления деталей расследования пытался "порешать", то в этом случае хочется обратить внимание общественности и не допустить безответственности в этой ситуации", - написал спортсмен и депутат Василий Вирастюк на своей странице в Facebook.