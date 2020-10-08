Рекорды еще впереди: больных COVID-19 харьковчан уже размещают в коридорах больницы

В харьковских больницах уже не хватаем коек для коронавирусных больных. Сейчас кровати для пациентов ставят в холлы и коридоры медучреждений. Эту информацию сообщила "Суспільному" заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет пациент, который лежит на кровати ", — сказала Горбунова-Рубан.

По словам заместителя мэра, также стоит очень большая проблема с персоналом. Его катастрофически не хватает. Светлана считает, что антирекорды по заболеваемости еще впереди. Украинцев ждет вспышка COVID-19 в скором будущем.

Она рассказала, что по состоянию на 7 октября в городской больнице №18, которая рассчитана на 50 коек, находилось 53 пациента, а в больнице №13, рассчитанной на 140 коек, находилось 150 человек.

"Они достали уже все кровати, которые были скрыты в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат будут лечиться, они будут получать все, что нужно ", — сказала Горбунова-Рубан.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.