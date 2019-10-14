Не рекомендую: Комаровский рассказал о вреде фтора для детских зубов

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский дал ряд практичных советов

Эксперт Евгений Комаровский поделился с родителями важными советами и рассказал, чем фтор так опасен для детских зубов. Соответствующий пост специалист опубликовал в социальной сети Instagram на своей странице.

Ионы фтора, как известно, необходимы зубам, поскольку они угнетают жизнедеятельность вредоносных бактерий и не дают продуктам их жизнедеятельности разъедать эмаль. Однако для детей он может являться довольно опасным.

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

"Во-первых, фтор не рекомендуют до того момента, пока ребенок не научится сплевывать. Сначала можно чистить даже водой, потому что фтор - это хорошо, когда нормальная доза, но, если ребенок его будет есть - это уже плохо", - пишет Комаровский.

По его словам, до того момента, пока ребенок не научится выплевывать зубную пасту - рекомендуется использовать исключительно без фтора. "То есть, местно - хорошо, внутрь - плохо", - добавил эксперт.

Напомним, что Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.