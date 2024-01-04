Регулює 300 реакцій в організмі. Дієтолог пояснила, який мінерал є вкрай важливим для здоров'я

Для повноцінного функціонування організму потрібен баланс вітамінів, мінералів та корисних макро- і мікроелементів. Одним із ключових є магній. Він бере участь у 300 метаболічних реакціях, а його брак суттєво погіршує здоров'я.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Чому магній важливий для організму

"Часто можна чути від лікарів: "Зараз дуже напружений час, попийте магній". І я знаю точно, що багато людей купують в аптеці препарати магнію без призначення лікаря і п’ють на всяк випадок, щоб уникнути наслідків стресу. Так що ж це за мінерал і з чим його їдять?" - пише дієтолог.

Магній бере участь в понад 300 метаболічних реакціях в організмі. Він надає енергію, регулює артеріальний тиск, передає нервові сигнали, а також розслаблює м’язи.

"У разі дефіциту магнію ми можемо відчувати втому, яка не відповідає тій роботі, яку ми виконуємо, можливі стрибки тиску, перебої в роботі серця, головні болі, апатія, відчуття оніміння, судоми в кінцівках, посмикування повік, безсоння", - пояснює Фус.⁣⁣

Крім того, магній бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров’я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій - пам’ять, мова, мислення, увага і т. д. Цим, зокрема, пояснюється його "антистресова" дія.⁣⁣

"Брак магнію у жінок провокує болісні менструації, випадання волосся, розшарування, ламкість нігтів. І на цьому його функції в організмі не закінчуються", - говорить дієтолог.

Магній також контролює роботу клітин міокарда. І, нарешті, він впливає на нормальний перебіг вагітності: відповідає за здоровий сон майбутньої мами, запобігає підвищенню тонусу матки, спонтанним викидням.

Скільки магнію потрібно організму та де його брати

Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 - для жінок і ще плюс 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду.

"Ми повинні задовольняти потребу в магнії продуктами - рослинною, тваринною їжею і водою⁣", - каже Фус.

Велика кількість магнію міститься в овочах з листям темно-зеленого кольору, оскільки магній - важливий компонент хлорофілу, зеленого пігменту рослин. Також багато його в морських водоростях, наприклад, в морській капусті, морепродуктах. Є він і в бобових, рибі, м’ясі горіхах, сухофруктах, овочах і фруктах. Багато магнію містить м’ясо равликів.

Також на магній багаті цілозернові продукти, а от у білому хлібі та шліфованому рисі - його мало, оскільки він міститься у зовнішній оболонці зерна, яка видаляється під час обробки.