Реформа децентрализации: журналисты нашли в новом законопроекте Кабмина опасные нормы

Как пишет издание, законопроект №6002 предлагает ликвидировать как факт "бюджет развития". Это - компонент местных бюджетов, средства, за счет которых местные власти ремонтируют и строят объекты инфраструктуры, ЖКХ, реализуют важные инвестиционные проекты, в целом - обеспечивают социально-экономическое развитие громады.

К примеру, в 2021 г. бюджет развития Харькова составлял 3,9 млрд грн, Днепра - 1,87 млрд грн, Одессы - 1,765 млрд грн, Львова - 880 млн грн, Запорожья - 699 млн грн.

"Ликвидация "бюджета развития" лишит местное самоуправление и целого ряда дополнительных доходов - например, от размещения временно свободных средств. Усиливается и риск того, что центральная власть будет активно "спихивать" на местное финансирование дополнительные статьи затрат (медицины, соцзащиты, образования), как нередко происходит уже сейчас. К примеру, если зарплаты учителям финансируются за счет субвенции, то ремонты школ, оснащение учебных заведений и множество других вопросов решают местные власти - за свой счет", - говорится в статье.

Также, по данным издания, новация от Кабмина напрямую ухудшает ситуацию для сферы образования. Так, в случае принятия законопроекта №6002 у местных бюджетов отнимут остаточные средства субвенции на сферу образования.

Еще одна негативная новация, которую предлагает Кабмин, – львиную долю (70%) средств от продажи земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, местным властям предлагается отдавать в центр.

Еще одна неприятность для местных властей, заложенная в законопроекте №6002, – правительство хочет на свое усмотрение определять, как громады будут гасить "среднесрочные" займы.

Кроме того, в законопроекте Кабмина - правительство (вместе с ОГА) хочет получить возможность останавливать решения про бюджеты, принятые местным самоуправлением.

"Фактически - центральная власть хочет на свое усмотрение блокировать жизнь общин - вплоть до окончания судебного рассмотрения. Которое может длиться многие месяцы и даже годы. Эксперты подчеркивают: это негативная новация - не просто удар по средствам сел, ОТГ и городов, а прямое вмешательство центральной власти в самостоятельность местного самоуправления, которое предусмотрено Конституцией и законами Украины", - отмечают журналисты.