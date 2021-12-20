Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в "совке"

Конечно же такие фото не могли быть опубликованы на передовицах "Правды", ведь на них показана жизнь "как есть". Без постановочных кадров, натянутых улыбок и ретуши.

Интерьер советской квартиры пятидесятых. Ковер на стене - классика того времени. Но это был не так элемент декора, как звуко-- и теплоизоляция тонких стен советских "сталинок", а позже - "хрущевок".

Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Грязный грузовик везет людей на тяжелую работу. Половина пассажиров сидит прямо на полу кузова, что запрещено правилами, что уж говорить о комфорте.

Доярки в хлеву с коровами. Единственная, кто улыбается "во все 32" - молодая женщина с уродливыми металлическими коронками - визиткой тех времен. Остальные зубы предпочитают не показывать - о стоматологе в то время думали в последнюю очередь.

Укладка асфальта. К тяжелой работе привлекались женщины, оставляя там красоту, молодость, здоровье.

Девочка торгует луком. Товар в лучших традициях разложен " на газетке".

Мальчик подрабатывает на стройке. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, ее отсутствие).

Очередь в киоск за фруктами. Почему-то на витринах стоят в основном какие-то банки с консервами. Где фрукты?

Уличная торговля кочанами белой капусты. Выглядит не слишком презентабельно, в фильмах пятидесятых такого не увидите.

Все фото: mirovich.media