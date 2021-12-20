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Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в "совке"

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 16:25
Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в "совке" Коллаж РБК-Украина: Появились правдивые фото времен СССР
Автор: Светлана Мащенко

Времена СССР многие до сих пор вспоминают с ностальгией, вздыхая о пресловутой стабильности, и "светлом будущем". Но некоторые фото, сделанные десятилетия назад, доказывают, что это была не жизнь, а скорее выживание. Ведь кадры порой напоминают сценки из какого-то фильма в жанре антиутопия.

Снимки были сделаны американским профессором Томасом Тэйлором Хэммондом в 1950-х годах в разных городах советского союза, пишет блогер Максим Мирович.

Конечно же такие фото не могли быть опубликованы на передовицах "Правды", ведь на них показана жизнь "как есть". Без постановочных кадров, натянутых улыбок и ретуши.

Интерьер советской квартиры пятидесятых. Ковер на стене - классика того времени. Но это был не так элемент декора, как звуко-- и теплоизоляция тонких стен советских "сталинок", а позже - "хрущевок".

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Грязный грузовик везет людей на тяжелую работу. Половина пассажиров сидит прямо на полу кузова, что запрещено правилами, что уж говорить о комфорте.

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Доярки в хлеву с коровами. Единственная, кто улыбается "во все 32" - молодая женщина с уродливыми металлическими коронками - визиткой тех времен. Остальные зубы предпочитают не показывать - о стоматологе в то время думали в последнюю очередь.

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Укладка асфальта. К тяжелой работе привлекались женщины, оставляя там красоту, молодость, здоровье.

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Девочка торгует луком. Товар в лучших традициях разложен " на газетке".

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Мальчик подрабатывает на стройке. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, ее отсутствие).

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Очередь в киоск за фруктами. Почему-то на витринах стоят в основном какие-то банки с консервами. Где фрукты?

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Уличная торговля кочанами белой капусты. Выглядит не слишком презентабельно, в фильмах пятидесятых такого не увидите.

Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в &quot;совке&quot;

Все фото: mirovich.media

Ранее мы писали про культовые игрушки времен СССР, которые были нагло украдены у Запада.

Также сообщалось о советских вещах, которые выдадут бедняка даже в состоятельном человеке.

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