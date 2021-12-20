Редкие фото времен СССР, на которых без прикрас показана жестокая правда жизни в "совке"

Времена СССР многие до сих пор вспоминают с ностальгией, вздыхая о пресловутой стабильности, и "светлом будущем". Но некоторые фото, сделанные десятилетия назад, доказывают, что это была не жизнь, а скорее выживание. Ведь кадры порой напоминают сценки из какого-то фильма в жанре антиутопия.

Снимки были сделаны американским профессором Томасом Тэйлором Хэммондом в 1950-х годах в разных городах советского союза, пишет блогер Максим Мирович.

Конечно же такие фото не могли быть опубликованы на передовицах "Правды", ведь на них показана жизнь "как есть". Без постановочных кадров, натянутых улыбок и ретуши.

Интерьер советской квартиры пятидесятых. Ковер на стене - классика того времени. Но это был не так элемент декора, как звуко-- и теплоизоляция тонких стен советских "сталинок", а позже - "хрущевок".

Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Грязный грузовик везет людей на тяжелую работу. Половина пассажиров сидит прямо на полу кузова, что запрещено правилами, что уж говорить о комфорте.

Доярки в хлеву с коровами. Единственная, кто улыбается "во все 32" - молодая женщина с уродливыми металлическими коронками - визиткой тех времен. Остальные зубы предпочитают не показывать - о стоматологе в то время думали в последнюю очередь.

Укладка асфальта. К тяжелой работе привлекались женщины, оставляя там красоту, молодость, здоровье.

Девочка торгует луком. Товар в лучших традициях разложен " на газетке".

Мальчик подрабатывает на стройке. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, ее отсутствие).

Очередь в киоск за фруктами. Почему-то на витринах стоят в основном какие-то банки с консервами. Где фрукты?

Уличная торговля кочанами белой капусты. Выглядит не слишком презентабельно, в фильмах пятидесятых такого не увидите.

Все фото: mirovich.media