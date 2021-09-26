Редкие дожди и большее потепление: какая погода будет в Украине в этот выходной

Погода в центральных областях 26 сентября

В Винницкой и Днепропетровской областях будет довольно пасмурно, вероятны несущественные осадки. Температура воздуха днем составит около +17... +20 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями, без дождей. Столбики термометров покажут днем тоже до +20 градусов.

В Полтавской области - без существенных осадков, будет немного свежее, и ожидается около +14... +17 градусов.

Погода на Западе Украины 26 сентября

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем около +17... +20 градусов.

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается облачная погода с прояснениями, без дождей. Столбики термометров днем покажут +16... +19 градусов.

На Закарпатье будет солнечно и сухо, а также тепло - около +20... +23 градусов.

Погода в северных регионах 26 сентября

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем составит +13... +18 градусов.

В Сумской области будет прохладнее: около +8... +11 градусов в дневное время, дожди также не предвидятся.

Погода в восточных регионах 26 сентября

В Харьковской области пройдет дождь, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут днем около +12... +15 градусов.

В Донецкой и Луганской областях ожидаются осадки, температура воздуха от +15 до +19 градусов.

Погода на юге Украины 26 сентября

В Одесской области будет сухо, облачно и тепло - от +21 до +24 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях тоже без дождей, а температура воздуха составит около +19... +22 градусов.

В Запорожской области и в Крыму осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут +17... +20 градусов.