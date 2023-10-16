Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії"

Лілія Ребрик відповіла хейтерам

Телеведуча шокована безглуздими висновками деяких користувачів мережі.

"Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину, як інструмент досягнення чогось? Вдумайтесь: ви в народженні дитини бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?" - звернулася до хейтерів ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія повідомила своїм недоброзичливцям, що зазвичай дітей народжують, коли люблять один одного, і її родина - не виняток.

"Я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любов'ю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так - у своїй рідній країні! І так - можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще, можливо, люди давно мріяли про третю дитину? А, знаєте, буває і таке, що і не планували дитину, а всесвіт подарував це диво. Що ж тоді робити, аби хейтерам вгодити? Сприймайте світ не через вигоду, а через серце - з цього ракурсу він значно цікавіший", - сказала ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Українці підтримали телеведучу

Користувачі мережі поділилися, що також зіткнулися з хейтом, коли вирішили народжувати під час війни.

Чудово Вас розумію! Народила третю дитину у травні 2023. Чого я тільки не наслухалася... навіть від близьких

Виявляється, не потрібно ніяких соцдосліджень, а варто просто поділитися любовʼю, щоб побачити, настільки травмоване і закомплексоване у нас суспільство

Всі пишуть не про Вас, Ліля, а про себе! Людина завжди випромінює те, чим наповнена сама

А я вас вітаю. Сама недавно народила двійню і дуже щаслива, бо дітки - це радість у нашому житті

Це навпаки сильно - наважитися народжувати дитину під час війни. Ви дуже мудра жінка

Нам також таке закидали - "виїхати", "відкосити"…. Ми всім відповідали, що організувати виїзд можна дешевше та швидше, ніж народжувати дитину

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)