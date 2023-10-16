Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії"

Нещодавно телеведуча Лілія Ребрик поділилася зі своїми прихильниками новиною, що вона та її чоловік, танцівник Андрій Дикий, чекають на поповнення. Однак замість слів привітань на зірку посипався хейт. Так, їй почали закидати про те, що вона начебто завагітніла втретє, аби її коханий виїхав за кордон. Артистка відповіла.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Телеведуча шокована безглуздими висновками деяких користувачів мережі.
"Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину, як інструмент досягнення чогось? Вдумайтесь: ви в народженні дитини бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?" - звернулася до хейтерів ведуча.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія повідомила своїм недоброзичливцям, що зазвичай дітей народжують, коли люблять один одного, і її родина - не виняток.
"Я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любов'ю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так - у своїй рідній країні! І так - можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще, можливо, люди давно мріяли про третю дитину? А, знаєте, буває і таке, що і не планували дитину, а всесвіт подарував це диво. Що ж тоді робити, аби хейтерам вгодити? Сприймайте світ не через вигоду, а через серце - з цього ракурсу він значно цікавіший", - сказала ведуча.
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі поділилися, що також зіткнулися з хейтом, коли вирішили народжувати під час війни.
Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
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