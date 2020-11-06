Ребенок заболел коронавирусом: врач-педиатр рассказал об опасностях

Симптомы коронавируса у детей могут сильно отличаться от обычной картины заболевания у взрослого. Врачи рекомендуют обращать внимания на малейшие изменения в состоянии здоровья ребенка, чтобы не пропустить опасный момент.

Врач-педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Антон Асонов рассказал, что нужно делать родителям, если появилось подозрение на то, что ребенок подхватил COVID-19. Об этом пишет издание "Факты".

"Обычно дети переносят заболевание легко, часто бессимптомно. Причем чем младше ребенок, тем легче протекает болезнь. Симптомы, если они есть, напоминают легкую простуду: немного болит горло, возникает насморк. Крайне редко возможны дыхательная недостаточность или развитие осложнения. Одно из самых тяжелых – мультивоспалительный синдром, поражающий разные органы и системы организма. Тяжело болеют дети с хронической патологией: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или иммунной системы, другими недугами", - сообщил специалист.

Он отметил, что дети с COVID-19 опасны для окружающих также, как и другие больные люди. Они также выделяют вирус и заражают других людей, даже если у них слабо выражены симптомы.

Для подтверждения коронавируса у ребенка нужно сделать быстрый тест на антигены, которые можно использовать уже в первые 5-7 дней от начала заболевания. Однако результаты этих тестов желательно подтвердить методом ПЦР.

Асонов порекомендовал детей обязательно прививать от гриппа, так как детскому организму будет сложно справиться сразу с двумя вирусами. И обезопасив ребенка от гриппа, будет меньше поводов обращаться к врачу. Педиатр советует также не откладывать и другие плановые прививки и отметил, что важной сейчас является вакцинация от пневмококка, которая защитит от пневмонии и отитов.

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