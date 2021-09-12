Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме

В Нововолынске медики решили выдавать новорожденным необычные бирки. На специальной открытке будет указываться пол ребенка, вес, рост и другая информация. Одна отличительная особенность – карточки выглядят как бирки на одежду. В сети нововведением не очень довольны.

"Теперь у нас в акушерско-гинекологическом отделении КНП ЦНМЛ при рождении ваш малыш получит собственную бирочку. Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!" – так подписали работники родильного дома новые бирки для новорожденных.

Новые бирки для новорожденных спровоцировали скандал

Новый дизайн бирок для новорожденных детей вызвал неоднозначную реакцию в социальной сети. Некоторым мамам идея пришлась по душе и они даже попросили выписать такие бирки своим малышам задним числом.

Других пользователей такой дизайн откровенно возмутил, так как бирки очень похожи на те, которые цепляют на товары.