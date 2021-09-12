Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме
В Нововолынске медики решили выдавать новорожденным необычные бирки. На специальной открытке будет указываться пол ребенка, вес, рост и другая информация. Одна отличительная особенность – карточки выглядят как бирки на одежду. В сети нововведением не очень довольны.
Фотографии новых бирок для новорожденных разместили на странице Нововолынской больницы в Facebook.
"Теперь у нас в акушерско-гинекологическом отделении КНП ЦНМЛ при рождении ваш малыш получит собственную бирочку. Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!" – так подписали работники родильного дома новые бирки для новорожденных.
Новые бирки для новорожденных спровоцировали скандал
Новый дизайн бирок для новорожденных детей вызвал неоднозначную реакцию в социальной сети. Некоторым мамам идея пришлась по душе и они даже попросили выписать такие бирки своим малышам задним числом.
Других пользователей такой дизайн откровенно возмутил, так как бирки очень похожи на те, которые цепляют на товары.
- У нас были вырезанные из клеенки!
- А не пора ли давать нормальные бирочки, а не одноразовые? Во всем цивилизованном мире уже давно нормальные бирки, которые остаются на всю жизнь, если нужно.
- Бирочки? Это все хорошо, но лучше бы денежную помощь выдавали хоть символическую.
- Я в 2017 году рожала в Киеве, то сама покупала браслетики - они были в списке на роды.
- Нет, это не мило! Знаки с этикеток для одежды. Ребенок – не вещь, он человек. Если ребенка родила одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Как ей на этот ценник реагировать?
- Я не против интересного креатива, но – за корректность и толерантность.
- Почему ребенка "сделано"? Он в нормальной ситуации рожденный с любовью.
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