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Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме

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Нововолынск, Воскресенье 12 сентября 2021 21:41
Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме Фото: Новые бирки для новорожденных в роддоме привели к скандалу (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Нововолынске медики решили выдавать новорожденным необычные бирки. На специальной открытке будет указываться пол ребенка, вес, рост и другая информация. Одна отличительная особенность – карточки выглядят как бирки на одежду. В сети нововведением не очень довольны.

Фотографии новых бирок для новорожденных разместили на странице Нововолынской больницы в Facebook.

"Теперь у нас в акушерско-гинекологическом отделении КНП ЦНМЛ при рождении ваш малыш получит собственную бирочку. Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!" – так подписали работники родильного дома новые бирки для новорожденных.

Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддомеРебенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддомеРебенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме

Ребенок – не вещь: в сети разгорелся скандал из-за бирок для младенцев в роддоме

Новые бирки для новорожденных спровоцировали скандал

Новый дизайн бирок для новорожденных детей вызвал неоднозначную реакцию в социальной сети. Некоторым мамам идея пришлась по душе и они даже попросили выписать такие бирки своим малышам задним числом.

Других пользователей такой дизайн откровенно возмутил, так как бирки очень похожи на те, которые цепляют на товары.

  • У нас были вырезанные из клеенки!
  • А не пора ли давать нормальные бирочки, а не одноразовые? Во всем цивилизованном мире уже давно нормальные бирки, которые остаются на всю жизнь, если нужно.
  • Бирочки? Это все хорошо, но лучше бы денежную помощь выдавали хоть символическую.
  • Я в 2017 году рожала в Киеве, то сама покупала браслетики - они были в списке на роды.
  • Нет, это не мило! Знаки с этикеток для одежды. Ребенок – не вещь, он человек. Если ребенка родила одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Как ей на этот ценник реагировать?
  • Я не против интересного креатива, но – за корректность и толерантность.
  • Почему ребенка "сделано"? Он в нормальной ситуации рожденный с любовью.

Напомним, ранее мы писали о том, что разгорается скандал из-за Ленина и Тимати в школьных учебниках Украины.

А также рассказывали о том, что пенсионеров предупредили о ненужных платных услугах в "Ощадбанке".

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