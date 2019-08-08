Ребенок спал в коляске на улице: под Житомиром мать избила двухлетнего сына

В Бердичеве Житомирской области патрульные обнаружили двухлетнего мальчика, который спал в коляске просто на улице. Об этом сообщает издание "Бердичев.BIZ".

Инцидент произошел в среду вечером, 7 августа. При предварительном осмотре ребенка полицейские обнаружили множественные синяки и гематомы.

Мальчика доставили в больницу и сообщили о нем ювенальным инспекторам Житомирского отдела. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать ребенка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Коляска с малышом стояла на улице Победы. Патрульные обнаружили, что малыш находится на улице совершенно один и рядом нет никого из взрослых. Для ребенка вызвали медиков и провели опрос жителей района, чтобы установить, где находятся родные мальчика.

Выяснилось, что ребенок проживает неподалеку вместе с матерью, однако в указанном доме было темно и на стук полицейских никто не ответил.

Кроме того, по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще двоих детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. За детьми присматривала бабушка. Она рассказала, что мать детей несколько дней назад уехала и когда вернется домой – неизвестно.

Старших детей изъяли их семьи и передали работникам социальных служб до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшей судьбе.

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