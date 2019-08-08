ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок спал в коляске на улице: под Житомиром мать избила двухлетнего сына

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 15:14
Ребенок спал в коляске на улице: под Житомиром мать избила двухлетнего сына
Под Житомиром мать избила и бросила сына (Коллаж РБК-Украина)

Полиция обнаружила ребенка одного поздно вечером на улице

В Бердичеве Житомирской области патрульные обнаружили двухлетнего мальчика, который спал в коляске просто на улице. Об этом сообщает издание "Бердичев.BIZ".

Инцидент произошел в среду вечером, 7 августа. При предварительном осмотре ребенка полицейские обнаружили множественные синяки и гематомы.

Мальчика доставили в больницу и сообщили о нем ювенальным инспекторам Житомирского отдела. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать ребенка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Коляска с малышом стояла на улице Победы. Патрульные обнаружили, что малыш находится на улице совершенно один и рядом нет никого из взрослых. Для ребенка вызвали медиков и провели опрос жителей района, чтобы установить, где находятся родные мальчика.

Выяснилось, что ребенок проживает неподалеку вместе с матерью, однако в указанном доме было темно и на стук полицейских никто не ответил.

Кроме того, по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще двоих детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. За детьми присматривала бабушка. Она рассказала, что мать детей несколько дней назад уехала и когда вернется домой – неизвестно.

Старших детей изъяли их семьи и передали работникам социальных служб до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшей судьбе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Харьковом при странных обстоятельствах погибла девочка - подросток.

А также рассказывали о том, что в деле об убийстве полицейскими мальчика в Переяслав-Хмельницком появились новые детали.

Полицейский избил пенсионера в трамвае: детали происшествия в Харькове Убийство Дианы Хриненко: всплыли неожиданные подробности расследования
Новости Украины избиениепреступлениямать
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь