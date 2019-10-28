Ребенок не хочет спать: Комаровский рассказал, как решить проблему

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли волноваться, если трехлетний ребенок отказывается от дневного сна. Кроме того, педиатр объяснил, нужно ли заставлять малыша, который никак не хочет укладываться.

К Евгению Комаровскому обратились родители девочки, которой 3,5 года. Мама не хочет принуждать ребенка, а папа утверждает, что дневной сон дочери необходим, так как она к вечеру становится капризной.

Родители попросили их рассудить и посоветовать, как заставить ребенка спать днем, если это критически необходимо.

Педиатр напомнил родителям о том, что такое физиологические потребности (еда, сон, питье, мочеиспускание и так далее). И один из главных принципов поддержания здоровья заключается в том, что их нужно удовлетворять только тогда, когда они являются потребностями именно организма.

Комаровский высказался о дневном сне (фото: pixabay.com)

"Уложить спать ребенка, который спать не хочет, очень сложно. Прежде всего потому, что в данный момент времени его организм не нуждается во сне", - говорит педиатр.

Комаровский утверждает, что принуждать ребенка не нужно. Кроме того, он говорит, что никаких медицинских способов заставить ребенка спать днем не существует.