UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У ребенка зашкаливает "ацетон": критические симптомы, когда надо к врачу

Фото: когда надо вызвать врача при "ацетоне" у ребенка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

С таким понятием как "ацетон" у детей сталкивались, пожалуй, все родители. Когда ребенок становится вялым, появляется рвота, повышается температура. Диагностировать это состояние можно по запаху ацетона (прелых яблок) изо рта, а также специальными тест-полосками.

Врачи уверяют, это не болезнь, и возникает она не из-за сладкого. В большинстве случаев с "ацетоном" можно справиться дома, но бывает так, что надо обращаться за помощью специалистов.

Об этом рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко.

Это не хроническая болезнь

Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).

Это состояние называется "ацетонемический синдром" и возникает вследствие банального дефицита глюкозы.

Почему "ацетона" нет у взрослых

Дело в том, что наш организм имеет регулирующие системы, а именно за регуляцию уровня сахара отвечает гликоген. К сожалению, у детей резерв этого элемента мизерный (в 10 раз ниже, чем у взрослых).

"Когда исчерпывается уровень гликогена - в ход идут жиры, вследствие расщепления которых образуется глюкоза и кетоновые тела.

"Ацетон" появляется не всегда

Это состояние появляется тогда, когда его концентрация избыточна, и организм не может самостоятельно его переработать.

Также "ацетон" возникает на фоне:

  • чрезмерной физической нагрузки
  • повышения температуры тела (ОРВИ)
  • рвоты, разжиженных испражнений (кишечная инфекция)
  • психоэмоциональной перегрузки
  • голодания или недоедания

Симптомы состояния

Самым характерным проявлением является запах ацетона изо рта, а также:

  • рвота,
  • разжиженные испражнения,
  • снижение аппетита.

Последние три симптома могут быть и вследствие кишечной инфекции, поэтому ориентироваться надо на запах изо рта, а чтобы удостовериться, можно сделать тест.

По цвету тест-полоски можно определять концентрацию.

Что делать, если "ацетон"?

Врач говорит, что достаточно добавить глюкозы в рацион в виде солевых растворов (там много глюкозы) и не ждать подъема ацетона.

Из дополнительного лечения: противорвотные, жаропонижающие средства.

А вот известные средства, такие как бетаргин, гепаргин и другие препараты не доказали своей эффективности.

Когда надо обращаться за помощью

Инфекционист уверяет, что в 95% ситуаций получается справиться дома, но, когда есть такие симптомы:

  • частая рвота
  • выраженная вялость
  • отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов и не имеет эффекта на фоне адекватного питья (дробного)

Немедленно к врачу!

Ранее мы писали про популярную услугу детского стоматолога, которая оказалась совсем ненужной.

Также мы писали про натуральные антибиотики, которые можно давать детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье