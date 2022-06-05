У ребенка зашкаливает "ацетон": критические симптомы, когда надо к врачу

С таким понятием как "ацетон" у детей сталкивались, пожалуй, все родители. Когда ребенок становится вялым, появляется рвота, повышается температура. Диагностировать это состояние можно по запаху ацетона (прелых яблок) изо рта, а также специальными тест-полосками.
Врачи уверяют, это не болезнь, и возникает она не из-за сладкого. В большинстве случаев с "ацетоном" можно справиться дома, но бывает так, что надо обращаться за помощью специалистов.
Об этом рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко.
Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).
Это состояние называется "ацетонемический синдром" и возникает вследствие банального дефицита глюкозы.
Дело в том, что наш организм имеет регулирующие системы, а именно за регуляцию уровня сахара отвечает гликоген. К сожалению, у детей резерв этого элемента мизерный (в 10 раз ниже, чем у взрослых).
"Когда исчерпывается уровень гликогена - в ход идут жиры, вследствие расщепления которых образуется глюкоза и кетоновые тела.
Это состояние появляется тогда, когда его концентрация избыточна, и организм не может самостоятельно его переработать.
Также "ацетон" возникает на фоне:
Самым характерным проявлением является запах ацетона изо рта, а также:
Последние три симптома могут быть и вследствие кишечной инфекции, поэтому ориентироваться надо на запах изо рта, а чтобы удостовериться, можно сделать тест.
По цвету тест-полоски можно определять концентрацию.
Врач говорит, что достаточно добавить глюкозы в рацион в виде солевых растворов (там много глюкозы) и не ждать подъема ацетона.
Из дополнительного лечения: противорвотные, жаропонижающие средства.
А вот известные средства, такие как бетаргин, гепаргин и другие препараты не доказали своей эффективности.
Инфекционист уверяет, что в 95% ситуаций получается справиться дома, но, когда есть такие симптомы:
Немедленно к врачу!
Ранее мы писали про популярную услугу детского стоматолога, которая оказалась совсем ненужной.
Также мы писали про натуральные антибиотики, которые можно давать детям.