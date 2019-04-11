Ребенка укусило насекомое: Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи

Комаровский рассказал родителям, как оказать первую помощь ребенку, которого укусило насекомое. Он объяснил, что укусы бывают разные – детей могут атаковать жалящие насекомые и кровососущие. Все они имеют одну общую особенность – в организм попадает яд, который может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Комаровский объяснил, что на первый укус в жизни сильная аллергическая реакция чаще всего не возникает, но с каждым последующим их вероятность и тяжесть может нарастать. Также он назвал все методы оказания первой помощи при укусах:

- при укусе пчелы прежде всего следует удалить жало – только пчелы оставляют жало в коже, и на этом жале имеется мешочек, наполненный ядом. При удалении жала постарайтесь не прижимать его к коже, не сдавливать, а сдвинуть (или подцепить), воздействуя боковым давлением, для чего использовать монетку, кредитную карточку, мамин ноготь. При укусах остальных насекомых тратить время на поиски жала не надо;

- к месту укуса надо приложить холод;

- нанести противоаллергическую мазь;

Если на укус возникла местная аллергическая реакция в виде выраженного зуда, припухлости, диаметр зоны покраснения 10 см и больше, то нужно:

- приложить холод к месту укуса не менее чем на 10 минут;

- нанести противоаллергическую мазь;

- дать внутрь противоаллергическое средство общего воздействия;

- если после нанесения мази сохраняется выраженный зуд, нарастает отек и увеличивается диаметр покраснения – нужно дать гормональное противовоспалительное средство;

Доктор Комаровский рассказал, как реагировать при укусе насекомого (facebook.com/komarovskiynet)

При сильной аллергической реакции, которая выражается в сильном зуде, сыпи по всему телу, отечности кожи и слизистых оболочек, затрудненном дыхании, нужно:

- приложить холод не менее чем на 10 минут;

- если это рука или нога, то нужно туго перебинтовать на 5 см выше укуса и контролировать повязку, чтобы избежать отека;

- если это голова – то придавить место укуса;

- ввести гормональное противовоспалительное средство;

- дать внутрь противоаллергическое средство общего воздействия;

- при появлении дыхательных симптомов (одышка, затрудненное дыхание, кашель, осиплость) ввести адреналин;

Комаровский отмечает, что если ранее уже наблюдалась аллергическая реакция, то не нужно ждать проявления симптомов и действовать немедленно. Также стоит обратиться к врачу.

Кроме того, доктор порекомендовал соблюдать правила безопасности и избегать ситуаций, когда насекомые могут укусить ребенка: все репелленты нужно тщательно изучать, прежде чем применить их на детях, не давать детям использовать их самостоятельно, не распылять их в помещении, помнить, что ос и шершней привлекает яркая одежда и ароматы парфюмерии, также они тянутся к сладостям и фруктам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал родителям, как помочь ребенку при рвоте и поносе.