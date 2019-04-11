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Ребенка укусило насекомое: Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи


Доктор Комаровский объяснил родителям, что нужно быстро сделать при аллергических реакциях на укусы

Комаровский рассказал родителям, как оказать первую помощь ребенку, которого укусило насекомое. Он объяснил, что укусы бывают разные – детей могут атаковать жалящие насекомые и кровососущие. Все они имеют одну общую особенность – в организм попадает яд, который может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Комаровский объяснил, что на первый укус в жизни сильная аллергическая реакция чаще всего не возникает, но с каждым последующим их вероятность и тяжесть может нарастать. Также он назвал все методы оказания первой помощи при укусах:

- при укусе пчелы прежде всего следует удалить жало – только пчелы оставляют жало в коже, и на этом жале имеется мешочек, наполненный ядом. При удалении жала постарайтесь не прижимать его к коже, не сдавливать, а сдвинуть (или подцепить), воздействуя боковым давлением, для чего использовать монетку, кредитную карточку, мамин ноготь. При укусах остальных насекомых тратить время на поиски жала не надо;

- к месту укуса надо приложить холод;

- нанести противоаллергическую мазь;

Если на укус возникла местная аллергическая реакция в виде выраженного зуда, припухлости, диаметр зоны покраснения 10 см и больше, то нужно:

- приложить холод к месту укуса не менее чем на 10 минут;

- нанести противоаллергическую мазь;

- дать внутрь противоаллергическое средство общего воздействия;

- если после нанесения мази сохраняется выраженный зуд, нарастает отек и увеличивается диаметр покраснения – нужно дать гормональное противовоспалительное средство;

Доктор Комаровский рассказал, как реагировать при укусе насекомого (facebook.com/komarovskiynet)

При сильной аллергической реакции, которая выражается в сильном зуде, сыпи по всему телу, отечности кожи и слизистых оболочек, затрудненном дыхании, нужно:

- приложить холод не менее чем на 10 минут;

- если это рука или нога, то нужно туго перебинтовать на 5 см выше укуса и контролировать повязку, чтобы избежать отека;

- если это голова – то придавить место укуса;

- ввести гормональное противовоспалительное средство;

- дать внутрь противоаллергическое средство общего воздействия;

- при появлении дыхательных симптомов (одышка, затрудненное дыхание, кашель, осиплость) ввести адреналин;

Комаровский отмечает, что если ранее уже наблюдалась аллергическая реакция, то не нужно ждать проявления симптомов и действовать немедленно. Также стоит обратиться к врачу.

Кроме того, доктор порекомендовал соблюдать правила безопасности и избегать ситуаций, когда насекомые могут укусить ребенка: все репелленты нужно тщательно изучать, прежде чем применить их на детях, не давать детям использовать их самостоятельно, не распылять их в помещении, помнить, что ос и шершней привлекает яркая одежда и ароматы парфюмерии, также они тянутся к сладостям и фруктам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал родителям, как помочь ребенку при рвоте и поносе.

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