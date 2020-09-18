Ребенка связали и угрожали ножом: жуткие подробности ограбления под Николаевом

В Николаевской области произошло дерзкое ограбление. В дом фермера ворвалась банда воров, связала всю семью и угрожала им ножом.

В Николаевской области грабители ночью ворвались в дом местного фермера. Они всю семью связали, в том числе и 9-летнего ребенка, а потом начали угрожать им ножом. Хозяина дома зверски избили. Детали рассказали в "ТСН.Ранок".

Преступники вынесли из дома крупную сумму денег и ювелирные украшения. После этого они покинули место преступления. Фермер позвонил в полицию и сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать грабителей по горячим следам.

Выяснилось, что эта банда из четверых человек уже давно промышляет на юге Украины. Их возраст – от 36 до 52 лет. Во время ареста у них обнаружили вещи, которые были похищены из других домов при схожих обстоятельствах. На данный момент уже насчитывается четыре эпизода с участием этой банды.

"Ранее судимые за подобные преступления жители Одесской области и уроженец Азербайджана. У задержанных изъяли деньги, ценности и вещественные доказательства по указанным головным производствам. В том числе и из других разбойных нападений", - рассказал начальник ГУ НП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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