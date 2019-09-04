Если ребенка поцарапала кошка: Комаровский дал советы

Доктор Комаровский дал свои ценные советы, что делатьв том случае, если ребенка поцарапала кошка. На сайте медика одна из читательниц описала свою историю: ее сын все лето проводит на даче и контактирует с животными, часто он приходит с царапинами на теле. Женщина спросила, не опасно ли такое общение с животными, и как минимизировать риск заражения от кошки.

По словам медика, вначале нужно понять, кто кого трогал. Если животное изначально не агрессивное, но его "достали", стоит объяснить ребенку, что обращаться с братьями меньшими стоит аккуратно. Если животное все же поцарапало малыша, действовать нужно так:

"Прежде всего нужно рану промыть с мылом. Так вы продезинфицируете раневую поверхность, уменьшив тем самым риск заражения. В случае с болезнью кошачьих царапин — опасность попадания в организм с током крови бактерии с красивым названием бартонелла, носителями которой как раз и являются коты. Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает", - сообщил Комаровский.

Иллюстративное фото (heaclub.ru)

Есть случаи, когда к доктору необходимо обратиться в срочном порядке.

"Если рана на лице, если это рваная рана, если края раны расходятся более чем на 7 миллиметров, если глубокая рана длиннее 2 см, если не удается остановить кровотечение, если царапина покраснела, опухла и горячая", - подчеркнул эксперт.

По словам Комаровского, при любом увеличении лимфоузлов следует посетить врача — этот симптом может быть признаком очень серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал о том, каких интервалов стоит придерживаться при вакцинации ребенка.

Напомним, недавно педиатр рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней.