В реанимации под Житомиром внезапно умерла девочка: что известно

Под Житомиром в реанимационном отделении внезапно умерла 9-летняя девочка. В больницу утром 28 ноября ее привез отец. Сейчас полиция проводит проверку по факту смерти в больнице ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

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В Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти в четверг, 28 ноября, 9-летней девочки в реанимационном отделении районной больницы.По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

Девочка умерла в больнице (фото из открытых источников)

Сейчас полиция начала проверку, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую правоохранители уже назначили. Ведется следствие.

Как мы ранее писали, на Волыни умер младенец, которому было меньше месяца. Трагедия случилась из-за врожденного порока кишечника, но о болезни врачи родителям ничего не сообщили. Убитые горем родители обвиняют в случившемся врачей. После рождения в первое время у младенца болел животик, но врачи успокаивали родителей и говорили, что это нормальное состояние для новорожденного.