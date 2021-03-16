Реальную цифру можно удвоить и даже утроить: инфекционист рассказала о новой волне коронавируса

Коронавирус начал мутировать и захватывать те группы людей, где ранее было немного инфицированных. Медики объясняют, что вирус приобретает другие свойства, чтобы сохраниться в популяции людей. Поэтому он начал мутировать и атаковать иммунитет молодежи и детей.

Как отметила инфекционист Евгения Менжулина в комментарии для телеканала " Украина 24 ", реальную цифру заболевших в Украине можно смело умножать на два.

"Что касается количества заболевших, эту цифру можно спокойно и удвоить, и утроить. Потому что, кроме официальной статистики, есть те, кто болеет дома, и те, кто еще только ждет свой анализ, и те, кто никуда не обращается. Заболевание не то чтобы молодеет, но выросло количество заболевших. Заболевает и много детей", - объяснила врач и добавила, что сейчас в Украине госпитализируют не только пожилых людей, но и много пациентов среднего и молодого возраста.

Она добавила, что изменения и мутации свойств вируса – это естественный процесс.

"Сейчас коронавирус приобретает немного другие свойства, чтобы сохраниться в популяции людей. Он приспосабливается. Для того чтобы иметь больше возможностей для распространения, он начинает поражать в средней и тяжелой форме, молодое население, в том числе. Он работает с иммунитетом молодых людей, и они становятся более уязвимы к инфекционному процессу. Это закономерности жизни чего угодно на Земле", - рассказала Менжулина.