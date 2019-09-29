Я всех реально удивлю: Комаровский разрушил миф о диете при беременности (видео)

Комаровский рассказал, как питание беременной влияет на возникновение аллергии у ребенка (Фото: РБК-Украина)

Комаровский дал важный совет всем, кто готовится стать мамой

Евгений Комаровский разрушил популярный миф о пользе диеты при беременности для здоровья ребенка после рождения. Известный педиатр отметил, что несостоятельность подобного утверждения доказали исследования специалистов. Более того, рассказал доктор высшей категории в своем Instargam, резкий отказ женщины в положении от "вредных" продуктов значительно повышает шансы новорожденного на аллергию.

Доктор Комаровский ответил на часто задаваемый вопрос относительно влияния питания беременной на здоровье ребенка в дальнейшем.

Комаровский рассказал, как питание беременной влияет на возникновение аллергии у ребенка (Фото: РБК-Украина)

По словам специалиста, от рациона женщины напрямую зависит возможность возникновение у малыша аллергии.

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"Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка", - заявил педиатр.

Комаровский подчеркнул, что особенно опасным является первый триместр беременности.

"То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка - пищевую и другую - огромные!" - обратил внимание Комаровский.

Комаровский рассказал, как питание беременной влияет на возникновение аллергии у ребенка (Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, недавно известный педиатр Евгений Комаровский рассказал про табу во время болезни ребенка.