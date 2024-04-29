Реакція після щеплення: міфи про алергію та реальні симптоми

Чому виникає реакція на вакцину

Поствакцинальні реакції, які можна поділити на місцеві і загальні, можуть виникати через декілька годин після щеплення та тривати один-два дні. Це зумовлено наявністю в вакцинах ад'ювантів - хімічних сполук, які потрібні для стабілізації антигенів у вакцині і оптимальної імунної відповіді.

Завдяки цим сполукам підвищується ефективність щеплення, організм більше реагує на антигени, виробляючи при цьому антитіла. Однак відсутність будь-яких реакцій не є ознакою неефективності вакцини - адже відповідь організму індивідуальна.

Яка реакція на вакцину нормальна

Відповідно до пояснень МОЗ і педіатра Тетяни Тульчак, безпечними є такі розповсюджені поствакцинальні реакції як:

загальне підвищення температури;

почервоніння, набряк або ущільнення в місці уколу;

підвищення температури або біль в місці ін'єкції.

Зазвичай такі реакції проходять самостійно або суттєво зменшуються на третій день після щеплення і не потребують втручання, наприклад, вживання жарознижувальних чи протиалергічних засобів.

Які реакції після щеплення небезпечні

Згідно з рекомендаціями МОЗ, необхідно звернутися до лікаря, якщо спостерігаються наступні симптоми:

почервоніння збільшилося за розміром (понад 5 см);

почервоніння почалося після двох днів після щеплення;

інтенсивність почервоніння збільшується через три дні після щеплення;

біль в місці ін'єкції посилилася через три дні після вакцинації;

підвищена температура триває більше ніж три дні;

температура підвищилася через два дні після щеплення.

Крім цього, якщо дитина відчуває дискомфорт навіть за нижчої температури від 38, 5 - варто звернутися до лікаря щодо коректного дозування знеболювальних препаратів.

Інші небезпечні реакції на щеплення - набряк Квінке та анафілактичний шок - проявляються досить швидко (від декількох секунд до декількох годин) у випадку, якщо є алергія на певний компонент вакцини.

Набряк Квінке характеризується сильним набряком щік, губ, повік та піднебіння або ж язика та горла. Анафілактичний шок - важка алергічна реакція - супроводжується втратою свідомістю і падінням тиску за декілька секунд чи хвилин після дії алергену.

Виникнення важких алергічних реакцій вкрай рідкісне (ілюстрація: Freepik)

Проте ризик виникнення анафілактичного шоку чи набряку Квінке надзвичайно малий - приблизно 1,3 на мільйон. До того ж щоб з'ясувати ризик виникнення такого стану, аналізується реакція на попередні щеплення та алергії дитини на медичні чи хімічні препарати.

Що не можна робити після щеплення

У разі безпечних для здоров'я реакцій і відсутності дискомфорту, немає потреби приймати протиалергічні чи знеболювальні препарати, адже вони, крім відсутності користі, можуть мати негативні побічні ефекти.

Проте, у випадку використання ліків для зняття неприємних відчуттів, в жодному разі не рекомендують приймати ацетилсаліцилову кислоту (аспірин), або ж використовувати анальгін чи димедрол.

Не можна наносити на місце ін'єкції мазі, застосовувати компреси, робити сітку з йоду або ж прикладати листки капусти, алое тощо. Адже це може призвести до збільшення почервоніння, перегріву, опіку або створити умови для інфікування ділянки.

А от попри розповсюджений міф про те, що місце вакцини не можна мочити, МОЗ не забороняє приймати душ чи ванну, наголошуючи, що найголовніше - ніяк не терти місце ін'єкції, щоб не подразнювати шкіру.

Прогулянки на свіжому повітрі також не заборонені - за словами МОЗ, це може знизити рівень стресу і переживань після щеплення.