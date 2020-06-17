Разжигают огонь на теле и морят голодом: полицейские продолжают пытать украинцев

В последнее время часто появляется информация о жестоком отношении со стороны представителей правоохранительных органов как в Украине, так и во всем мире. При этом Мониторинговая миссия ООН с прав человека после скандала в Кагарлыке призывает Украину привести статью 127 ККУ в соответствие с конвенцией против пыток.

В Украине очень много случаев издевательств со стороны правоохранителей. К примеру, а одной из колоний на ягодицах заключенного жгли бумагу. Фактически на теле человека разжигали огонь. Об этом рассказал глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров в интервью "Експрес".

В начале этого года в другой колонии женщину связали так, что она вообще не могла двигаться, и еле дышала. В таком состоянии ее оставили на неделю. При этом семь дней она ничего не ела, ее только поили чаем. Женщина справляла естественные потребности под себя. В данное время касательно этого случая ведется расследование.

Президент Европейского комитета по предотвращению пыток Николай Гнатовский подчеркнул, что необходимо расследовать любые утверждения о пытках и других видах плохого обращения со стороны правоохранительных органов.

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