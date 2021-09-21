Как развивается заражение штаммом Дельта по дням: сначала легкие, потом сердце

По словам медика, средняя продолжительность инкубационного периода составляет 5 дней от момента контакта с вирусом. У некоторых пациентов симптомов может и не быть, а могут быть незначительные. Есть случаи, когда симптомы появлялись на несколько часов в виде повышения температуры, а потом исчезали.

Сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца, почек, печени мозга и кишечника. Хотя исследования показывают, что коронавирус – это болезнь сосудов, а не респираторной системы. Именно поэтому он может вызывать образование тромбов.

1-3 день заражения

Первые симптомы появляются через 2-5 дней после заражения. Иногда – через неделю. Сначала появляется повышенная температура без кашля и одышки. Обычно у пациентов 37,8 – 38,5 градуса. У некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус.

3-7 день заражения

Симптоматика может быть легкая или отсутствовать, особенно у вакцинированных. У детей признаки отсутствуют почти на протяжении всей болезни. У взрослых развивается вирусная пневмония, появляется кашель и одышка – в сочетании с повышенной температурой тела или без.

К концу первой недели заболевание переходит в критическую форму, у некоторых – в тяжелую. Пневмония становится более выраженной, кашель и одышка становятся сильнее. Может проявиться диспноэ – состояние, при котором пациент не может закончить фразу.

Обычно на этой стадии больные попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

2 неделя

У больных с тяжелым течением заболевания развивается дыхательная недостаточность. На этой стадии может понадобиться интубация и подключение к ИВЛ. У бессимптомных пациентов состояние почти не меняется, а при легкой форме – состояние начинает улучшаться. Может наблюдаться боль в животе и понос.

На этой стадии у тяжелобольных пациентов может начаться сепсис и цитокиновый шторм. Таких больных помещают в отделение интенсивной терапии, подключают к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

10 дней

У больных с легкой формой симптомы почти уходят.

21 день

У пациентов с кашлем наступает первое серьезное облечение, частота кашля начинает снижаться и постепенно исчезать. Часть больных в этом периоде остается под наблюдением медиков, часть – выписывается домой на реабилитацию и под присмотр семейных врачей.

Месяц после заражения

Симптомы коронавируса могут еще сохраняться – потеря вкуса и обоняния, лихорадка, кашель, одышка, боли в горле, голове и мышцах, слабость.

При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу