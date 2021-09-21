Как развивается заражение штаммом Дельта по дням: сначала легкие, потом сердце

Штамм коронавируса Дельта считается самым опасным вариантом этого заболевания. От заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней.
Как поражает штамм Дельта организм человека по дням, рассказал израильский доктор Итай Галь для издания Vesty.
По словам медика, средняя продолжительность инкубационного периода составляет 5 дней от момента контакта с вирусом. У некоторых пациентов симптомов может и не быть, а могут быть незначительные. Есть случаи, когда симптомы появлялись на несколько часов в виде повышения температуры, а потом исчезали.
Сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца, почек, печени мозга и кишечника. Хотя исследования показывают, что коронавирус – это болезнь сосудов, а не респираторной системы. Именно поэтому он может вызывать образование тромбов.
Первые симптомы появляются через 2-5 дней после заражения. Иногда – через неделю. Сначала появляется повышенная температура без кашля и одышки. Обычно у пациентов 37,8 – 38,5 градуса. У некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус.
Симптоматика может быть легкая или отсутствовать, особенно у вакцинированных. У детей признаки отсутствуют почти на протяжении всей болезни. У взрослых развивается вирусная пневмония, появляется кашель и одышка – в сочетании с повышенной температурой тела или без.
К концу первой недели заболевание переходит в критическую форму, у некоторых – в тяжелую. Пневмония становится более выраженной, кашель и одышка становятся сильнее. Может проявиться диспноэ – состояние, при котором пациент не может закончить фразу.
Обычно на этой стадии больные попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.
У больных с тяжелым течением заболевания развивается дыхательная недостаточность. На этой стадии может понадобиться интубация и подключение к ИВЛ. У бессимптомных пациентов состояние почти не меняется, а при легкой форме – состояние начинает улучшаться. Может наблюдаться боль в животе и понос.
На этой стадии у тяжелобольных пациентов может начаться сепсис и цитокиновый шторм. Таких больных помещают в отделение интенсивной терапии, подключают к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.
У больных с легкой формой симптомы почти уходят.
У пациентов с кашлем наступает первое серьезное облечение, частота кашля начинает снижаться и постепенно исчезать. Часть больных в этом периоде остается под наблюдением медиков, часть – выписывается домой на реабилитацию и под присмотр семейных врачей.
Симптомы коронавируса могут еще сохраняться – потеря вкуса и обоняния, лихорадка, кашель, одышка, боли в горле, голове и мышцах, слабость.
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