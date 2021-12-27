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Снова развеселил сеть: Кличко оконфузился во время новогоднего поздравления (видео)

Автор: Styler

Виталий Кличко во время выступления на сцене поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Но сделать это ему далось не просто, сначала он поздравил всех с 2220 годом, а потом с 2222-м.

Видео поздравления мэра Киева опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

"Новый календарь от Кличко. Мэр Киева поздравил всех с наступающими 2220 и 2222 годами. Ну а что, оптимистично", - говорится в сообщении к видео.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Он просто гений, пока мы живем в 2021-м году, он живет в 2222-м году;
  • А я же открыл календарь проверит какой сейчас год;
  • В 2222 году включат всем киевлянам это поздравление;
  • Волнуется, как школьник на утреннике;
  • Ну запутался язык у него, с кем не бывает.

Напомним, Кличко зажег на концерте в Киеве. Он вышел на сцену и пел вместе с группой "Карта світу". Мэр пропел несколько строчек, но потом немного забыл слова.

Ранее Виталий Кличко сообщил, когда и на сколько подорожает проезд в общественном транспорте Киева. Для владельцев "Карточки киевлянина" проезд составит 12 гривен, а для гостей столицы - 20 гривен.

При этом он уверил, что до окончания отопительного сезона цена подниматься на проезд не будет. Отметим, что новость о подорожании проезда в транспорте сильно возмутила жителей столицы.

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Виталий Кличко