Снова развеселил сеть: Кличко оконфузился во время новогоднего поздравления (видео)

Виталий Кличко во время выступления на сцене поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Но сделать это ему далось не просто, сначала он поздравил всех с 2220 годом, а потом с 2222-м.

"Новый календарь от Кличко. Мэр Киева поздравил всех с наступающими 2220 и 2222 годами. Ну а что, оптимистично", - говорится в сообщении к видео.

Напомним, Кличко зажег на концерте в Киеве. Он вышел на сцену и пел вместе с группой "Карта світу". Мэр пропел несколько строчек, но потом немного забыл слова.

Ранее Виталий Кличко сообщил, когда и на сколько подорожает проезд в общественном транспорте Киева. Для владельцев "Карточки киевлянина" проезд составит 12 гривен, а для гостей столицы - 20 гривен.

При этом он уверил, что до окончания отопительного сезона цена подниматься на проезд не будет. Отметим, что новость о подорожании проезда в транспорте сильно возмутила жителей столицы.