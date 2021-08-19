Развенчан миф об эффективности известного всем советского лекарства: эффект плацебо

По словам медика, все авторитетные мировые организации не признают валерьянку, как лекарственное средство.

"Валериана - идеальный плацебо препарат на территории бывшего Советского Союза! Даже если она болгарская. Эффективность валерианы 20-25%, действительно нет противопоказаний и побочных эффектов! Все хорошо! Но эффективность равна эффекту плацебо! Все авторитетные организации мира не признают валериану, как лекарственное средство и есть исследования, что она не улучшает сон, не уменьшает тревожность. (На уровне плацебо)", - написал врач.

Также Евгений Скрипник объяснил, почему валерьянку очень любят коты.

"Что действительно может помочь в спиртовом растворе валерианы, то это спирт, и сам процесс "счета" капель. На котов действуют - эфиры, которые находятся в составе настойки валерианы, напоминают котикам (мужского пола) феромоны кошек женского пола!" - рассказал медик.