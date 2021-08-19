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Развенчан миф об эффективности известного всем советского лекарства: эффект плацебо

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 13:19
Развенчан миф об эффективности известного всем советского лекарства: эффект плацебо Врач назвал валерианку эффектом плацебо (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Препарат валерианы - это эффект плацебо, не более. Эффективность этого всем известного препарата равно всего 20-25%.

Об этом сообщил невролог Евгений Скрипник на своей Facebook-странице.

По словам медика, все авторитетные мировые организации не признают валерьянку, как лекарственное средство.

"Валериана - идеальный плацебо препарат на территории бывшего Советского Союза! Даже если она болгарская. Эффективность валерианы 20-25%, действительно нет противопоказаний и побочных эффектов! Все хорошо! Но эффективность равна эффекту плацебо! Все авторитетные организации мира не признают валериану, как лекарственное средство и есть исследования, что она не улучшает сон, не уменьшает тревожность. (На уровне плацебо)", - написал врач.

Также Евгений Скрипник объяснил, почему валерьянку очень любят коты.

"Что действительно может помочь в спиртовом растворе валерианы, то это спирт, и сам процесс "счета" капель. На котов действуют - эфиры, которые находятся в составе настойки валерианы, напоминают котикам (мужского пола) феромоны кошек женского пола!" - рассказал медик.

Развенчан миф об эффективности известного всем советского лекарства: эффект плацебо

Как мы писали ранее, в Украине повышаются цены на лекарства, и тенденция к подорожанию фиксируется с начала 2021-го.

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