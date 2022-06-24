Кто вам разрешил жить лучше, чем мы? Краденые ноутбуки оккупанты расстреливали в окопах

Такого количества мин не было даже на Донбассе

Пиротехники на территории Киевской области обезвредили более 10 тысяч вражеских боеприпасов. И это только на одном участке.

Как признается майор Гаранюк, он неоднократно ездил на восток в течении последних 8 лет и такого количества боеприпасов как в Бородянке и Вышгородском районе он не видел ранее - ни в одном населенном пункте в Донецкой области.

В Авдеевке ему приходилось обезвреживать снаряды и мины, но под Киевом было много противопехотных и противотанковых снарядов. Также были боеприпасы с разбитой вражеской техники.

"Кассетные боеприпасы очень часто видел. На востоке Украины мы их редко встречали. А тут их было очень много", - говорит Гаранюк.

Некоторые села под Киевом просто стерли с лица земли

По словам Гаранюка, сама Бородянка была разрушена. Села вокруг нее - сохранились более или менее. В Иванково разрушений было меньше. Но вокруг были такие села, которые просто стерли с лица земли, там живого места не осталось.

Фото: ГСЧС

Многие боеприпасы в тех местах - старые, их долго накапливали на складах. И во время прилетов они не взрывались. Поэтому их осталось очень много и обезвреживать их придется еще очень долго.

Крали телевизоры и ноутбуки и тянули в окопы

Подразделение саперов приехало в Бородянку сразу после освобождения - 5 апреля. По дороге видели много разрушенной техники врага - бронетранспортеры, танки, грузовые автомобили РФ. И очень много разрушенных зданий.

"Поразило то, что враг целенаправленно обстреливал именно жилые дома и целые жилые кварталы. Разрушенных многоэтажек было так много, что только через месяц после освобождения удалось разобрать завалы и достать тела погибших гражданских", - говорит майор.

Саперам приходилось осматривать каждый куст и каждую квартиру, каждый огород и сад. Везде дома были разграблены, двери выломаны, вещи вынесены. Остальное - просто разбито и уничтожено.

Фото: ГСЧС

Им приходилось с разрешения владельца или их представителей заходить в каждое жилье и осматривать абсолютно все на предмет "подарков" - каждый ящик, тумбочку, каждый угол в домах.

"Потом много краденых вещей мы находили на вражеских позициях, с которых они отступили. А вещи - телевизоры, ноутбуки, другое сворованное - разломано и расстреляно. Я не знаю, для чего они эти вещи тянули себе в леса и окопы", - удивляется сапер.

Технику и склады боеприпасов просто бросали

В основном оккупанты жили в лесах и там тоже приходилось осматривать каждый куст и ямку. Самый большой склад боеприпасов нашли именно в лесу - более 10 тысяч разного калибра и назначения.

Гаранюк считает, что они стянули туда все боеприпасы, чтобы уничтожить перед побегом, но не успели. И пришлось все это расчищать пиротехникам.

Фото: ГСЧС

Еще в одном месте оккупанты сбежали и оставили позиции артиллерии вместе с техникой и боеприпасами. Там было около 300 снарядов большого калибра, которые, к счастью, не успели скинуть на головы украинцев.

"Это было такое поле гектаров на сто, где они поставили свои артиллерийские позиции. А наши ВСУ дали им хорошо прикурить. Они убежали и все там оставили. А мы эти боеприпасы собирали и передавали на обезвреживание", - рассказал сапер.

Кто вам разрешил жить лучше, чем мы?

После освобождения оккупированных сел начали возвращаться местные жители. А многие просто не успели выехать и пережили дома все ужасы оккупации.

"Я общался с одним фермером. Он рассказывал, что спрашивал у россиян, почему они сюда пришли. Ответ ужасает. Они говорили: "А кто вам разрешил жить лучше, чем мы?" - рассказывает Гаранюк.

Местные жители сразу хотели копать огороды и поэтому обращались к саперам с просьбой осмотреть их владения.

Были такие, кто и не обращал внимание на опасность - на противотанковой мине подорвалось авто с гражданскими. А за ними ехала еще одна машина, которая вместо того, чтобы развернуться и ехать по заминированной местности, решили испробовать счастья и нарвались на еще одну мину. А потом прибежали люди к этим машинам и попали на противопехотные мины. На небольшом участке произошло сразу несколько подрывов.

Леса просто нашпигованы взрывчаткой

По словам майора, все леса под Киевом просто нашпигованы взрывными устройствами. Во многих случаях на этих взрывчатках подрываются лесные звери. Лесники часто рассказывают о взрывах в лесах.

"Жаль животных, но им же не расскажешь, что туда идти нельзя", - объясняет Гаранюк.

Фото: ГСЧС

Боеприпасы будем находить еще долго

На небольшом участке работали четыре подразделения саперов ГСЧС. А сколько еще таких местностей по всей Украине. И после нашей победы пиротехникам работы по разминированию будет на несколько десятилетий.

"Мы до сих пор находим боеприпасы с первой и второй войны. А после этой войны думаю, что помогать разминировать Украину приедут иностранные подразделения", - надеется майор.

Фото: ГСЧС