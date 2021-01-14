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Разработчик украинской вакцины от COVID раскрыл результаты испытаний на кроликах

Автор: Владимир Костырин

Разработчик украинской вакцины от коронавируса заявил высокой вероятности эффективности отечественного препарата и проинформировал об успешных результатах испытаний на кроликах, которым ввели препарат семь месяцев назад.

Президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс. Михаил Фаворов отметил, что животные демонстрируют стойкий иммунитет к COVID-19. Об этом передает УНН.

По его словам, новейшие революционные разработки в сфере мРНК-вакцин нового поколения типа Pfizer не дают точного ответа на главный вопрос: как долго будут существовать антитела и, соответственно, защита от коронавируса.

"Одни говорят три месяца, другие - восемь. Мы что, каждые восемь месяцев будем мРНК колоть? Это серьезный вопрос. А наша вакцина будет работать очень долго. Кролики, иммунизированные семь месяцев назад, до сих пор положительные", - подчеркнул Фаворов в ходе Zoom-конференции.

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Профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии также заявил, что при вложении "относительно небольших для государства денег", разработка вакцины даст возможность выйти на рынок с "совершенно новым и независимым от других продуктом".

"Вероятность того, что наша вакцина работает: 80-90%. Но вы не можете абсолютно точно сказать, пока вы ее не имеете уже выпущенную в ампуле", - обратил внимание разработчик украинского кандидата в вакцины от COVID-19.

Также он резюмировал, что заключительная клиническая фаза испытания на людях сможет показать точную эффективность украинской вакцины.

Ранее сообщалось, что разработчик украинской вакцины от COVID привился препаратом Moderna.

Напомним также, что в конце октября разработчики украинской вакцины от коронавируса заявили о планах испытать ее на людях через три месяца.

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