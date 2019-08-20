В Киеве водитель Mersedes сбил девушку на переходе и сбежал с места ДТП

В Киеве в ночь на вторник, 20 августа, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Mercedes с номерами АА 4454 ТМ на огромной скорости снес девушку, переходившую на перекрестке дорогу.

Авария произошла около 02:00 неподалеку от станции метро "Академгородок" (Святошинский район столицы), пишет "Информатор".

Скорость и сила столкновения были такими, что девушку буквально разорвало на части - у нее оторвалась нога и другие части тела. Водитель несколько сотен метров тащил потерпевшую на капоте и затормозил лишь на следующем перекрестке.

Водитель сбежал с места происшествия до прибытия правоохранителей. А прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть девушки.

На месте ДТП работало три экипажа патрульных и следственно-оперативная группа. Водителя Mercedes объявили в розыск.

В Киеве водитель Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся (видео: YouTube/Информатор)

Напомним, в Ивано-Франковске 12 августа возле ночного клуба 20-летняя модель устроила масштабное ДТП. Девушка на BMW не справилась с управлением и наехала на островок безопасности, после чего машина влетела на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованных автомобиля.

Ранее также сообщалось, что в Киеве фургон хлебозавода вмял припаркованную легковушку. Женщина, сидевшая сзади, скончалась от полученных травм.