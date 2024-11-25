Разом із братом померла частинка мене: історія від гурту Schmalgauzen у музеї "Голоси мирних"

Цей гурт - музично-театральний феномен, який перевернув уявлення про сучасне мистецтво. Двоє його артистів поділилися спогадами про те, як їх змінила війна. Історія учасників гурту Schmalgauzen увійшла до музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Так, Михайло Матюхін говорить про несподівані усвідомлення про себе самого. А у Влада Михальчука позаду страшна втрата: у серпні загинув його брат із позивним Фенікс.

"Мій брат був командиром танкового батальйону. Бився на найважчих напрямках, звільняв Куп’янськ. Разом із ним померла частинка мене. Світ для мене не буде таким, як раніше", - розповідає Влад Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Сам Влад із перших днів повномасштабного вторгнення допомагав евакуйованим на залізничному вокзалі. Пізніше став організовувати вагомі військові збори.

"Зараз, коли підходять після виступу за автографом і кажуть: "В мене там загинув батько" - відповідаю: "Я вас розумію. І розумію й нашу місію - допомагаючи людям, допомагати армії", - підкреслює Влад.

Обидва артисти наголошують, що здаватися не можна, як би важко не було. На їх думку, треба твердо підтримувати військо і зміцнювати громадянську позицію - це справа кожного з нас.

Історія учасників музично-театрального гурту Schmalgauzen увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Ви знайдете її за посиланням.

Архів музею "Голоси Мирних" містить вже понад 120 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.