Как разные виды алкоголя влияют на наше настроение: от эйфории до депрессии

Как виды алкоголя влияют на настроение (фото: freepik)

Ученым удалось выяснить, как меняется настроение человека под действием разных видов спиртного

Алкоголь - тема, безусловно, очень спорная. Все в один голос говорят, что спиртное вредит организму. Но иногда, чтобы расслабиться, можно позволить себе бокал вина после трудного рабочего дня, главное - знать меру. А бывает и такое, что мы получаем совершенно обратный эффект от спиртного - вместо хорошего настроения нам становится грустно, а в голову лезут мрачные мысли.

Почему так происходит, и чего ждать от любимого коктейля, выясняли ученые, пишет angreal.info.

Исследования говорят, что этанол является мощным угнетателям нервной системы. И именно ему мы обязаны за вспышки радости и хорошего настроения, и в то же время депрессивные мысли. Здесь многое зависит, как от количества, так и антуража.

Вино

После первого бокала легкого белого вина происходит умеренная нагрузка на сердце, расширение кровеносных сосудов, мы начинаем чувствовать умиротворение и спокойствие. А вот тяжелое, насыщенное или перегруженное танинами красное вино может подействовать на нас сильнее - вызвать вялость и усталость. То же самое происходит и после второго или третьего бокала любого другого вина. Все приятные эффекты мгновенно превращаются в негативные - сердцебиение учащается, а расслабленный организм начинает спешно перерабатывать ударную дозу спиртного.

Пиво

Пиво действует на организм практически так же, как и вино. Первый бокал - хорошо, а дальше - не очень. Но пиво коварно тем, что пьют его обычно много и очень много. К тому же сегодня популярны крепкие сорта пива - в них столько же алкоголя, сколько и в вине. Но последнее мы литрами не пьем. А сильный мочегонный эффект этого напитка, который часто пьется, как вода, способствует вымыванию необходимых для здоровья полезных соединений из организма.

Крепкие напитки

Крепкий алкоголь считается спутником энергии, смелости, уверенности и раскованности. При этом он же ответственен за такие чувства, как агрессия, беспокойство, стремление разговориться и желание плакать.

Именно крепкие алкогольные напитки вызывают наибольшее привыкание и со временем обратный эффект "алкогольной эйфории": нервозность, раздражительность, депрессию и плохое настроение.

Крепкие напитки действуют, как наркотик, быстро и сильно изменяя химию мозга, вызывая сильный аппетит и искажая окружающую действительность. Именно под воздействием крепкого спиртного мы больше склонны вспоминать те события и тех людей, о которых уже давно забыли. В чем мы часто каемся на утро, просматривая исходящие звонки на телефоне.

Как мы писали ранее, ученые назвали неожиданную причину алкоголизма у женщин.

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Автор: Styler