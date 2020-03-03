Не разносил заразу: жители Черновцов рассказали о мужчине, подхватившего коронавирус

Коронавирус в Украине был зафиксирован у мужчины, который приехал на авто из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где COVID-19 заразились 2036 человек. В Черновцах из-за этого отменяют культурные мероприятия и дезинфицируют общественный транспорт, учреждения и организации.

Большинство жителей Черновцов убеждены, что ничего с ними страшного не произойдет. Так, один из жителей Александр Новак заявил, что ему не страшно выходить на улицу. При этом он подчеркнул, что в городе никакой паники нет в связи с новостью о первом зараженном в Украине.

Но не все так однозначно, поскольку ситуация раскачивается. Пользователи сети разделились на два лагеря – одни уверены, что все будет хорошо, и они благодарны мужчине, который закрылся в своей квартире после поездки в Италию, и не распространял вирус. Об этом сообщает "КП в Украине".

Другие же считают, что мужчине следует больше бояться "антивирусных" активистов, чем последствий самого вируса. Но сейчас в городе все спокойно. Имя больного не разглашается. Известно, что он среднего возраста, и его забрали в инфекционную больницу. Жена мужчины находится дома, ей провели тест на коронавирус, но результатов еще нет.

Некоторые жители опасаются того, что с их больницей могут поступить так, как сделали в иранской клинике, которую подожгли после того, как узнали, что в ней находятся больные COVID-19.

Студенты ведут себя спокойно. Никакого карантина или дополнительных каникул для школьников или детсадовцев тоже не предвидится.

Напомним, что из-за коронавируса в Украине могут изменить правила вызова скорой помощи. Теперь скорая будет выезжать к пациентам на дом с высокой температурой и подозрением на COVID-19.