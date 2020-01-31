Разнимала полиция: в Николаеве устроили самосуд над виновником ДТП

ДТП в Николаеве спровоцировало самосуд над водителем Mercedes, который насмерть сбил женщину на улице Большой Морской. Инцидент произошел в четверг, 30 января, в первой половине дня.

По словам водителя, за перекрестком с Малой Морской на дорогу выбежала женщина. Он не успел среагировать и сбил ее. От сильного удара женщины отлетела на тротуар и сразу же скончалась.

Очевидцы ДТП говорят, что Mercedes ехал на большой скорости по встречной полосе для общественного транспорта. Удар был такой силы, что в автомобиле разбилось лобовое стекло и даже сработали подушки безопасности. Об этом сообщают Novosti-N.

ДТП в Николаеве (фото: novosti-n.org)

После того, как водитель сбил женщину, он смог остановиться только через 50 метров. Мужчина рассказал, что после ДТП возле него остановились несколько автомобилей, из которых вышли водители и начали его избивать.

В драку также вмешались прохожие, а затем и патрульная полиция. После избиения у 25-летнего водителя было разбито лицо. При этом он получил и другие травмы.

В полиции сообщили, что сбитая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева протаранила автомобиль Mazda в центре Николаева на своем Lexus. В результате данной аварии никто не пострадал, а автомобили получили незначительные повреждения.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель легковушки повалил столб и убежал в лес. При этом столб упал на дорогу и перегородил все движение. Авария произошла в Голосеевском районе.