После разговора по душам: в Киеве "коп" спас мужчину от суицида

В Киеве полиция спасла жизнь мужчине, который хотел совершить самоубийство. Инцидент произошел с горожанином средних лет в Деснянском районе столицы. Мужчина вышел через окно на парапет и был в шаге от смерти, хотя его отговаривали и семья, и спасатели, и даже врачи скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Гражданин не хотел общаться, а только рассказывал, как ему плохо жить и все проблемы закончатся, как только он прыгнет. На место происшествия приехал командир роты Виталий Задорожный и попытался отговорить мужчину от роковой ошибки и ему это удалось. Он рассказал мужчине о своей нелегкой жизни, службе, а также ситуациях, которые он пережил в полиции.

Слушая рассказы полицейского, человек, который до этого не курил, решил закурить и согласился, что его жизнь не такая уже и безнадежная.. После конфиденциального разговора по душам мужчина дал Виталию руку и вернулся в квартиру. Теперь ему помогают справиться с ситуацией врачи.

Видео: Патрульные отговорили мужчину от самоубийства (YouTube/полиция)

Как мы ранее писали, в Киевской области прокатилась волна странных самоубийств. За первые два дня сентября 4 человека свели счеты с жизнью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области мужчина совершил акт самосожжения после ссоры со своей женой.