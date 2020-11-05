Разгоняется постепенно: доктор рассказал, как сразу отличить COVID-19 от гриппа

Как отличить коронавирус от гриппа - вопрос, который сейчас волнует большинство украинцев в свете пандемии COVID-19. На него ответил киевский врач Евгений Дубровский, работающий в Киевской клинической больнице №4. Об этом медик рассказал на видео, опубликованном на YouTube.

"Если говорить о гриппе, то клиническая картина видна уже в первый день, все яркие симптомы появляются сразу. Это высоченная температура 39-40 градусов. Миалгия, боль, ломота во всем теле. Эти симптомы очень яркие и мощные первый день. После пятого-шестого дня они идут на спад", - рассказал врач.

С коронавирусом же все наоборот - болезнь разгоняется постепенно. Это касается тех, у кого средняя степень тяжести болезни.

"В первый день может не быть вообще никаких симптомов только слабость и ломота в теле. На второй и третий день может быть повышение температуры до 37 градусов. А уже серьезные проявления инфекции можно увидеть в конце первой недели", - сообщил медик.

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Дубровский отметил, что коронавирус не лечится так как грипп. У новой инфекции свой протокол лечения.

"Есть и хорошие новости. Но у нас есть время. Первые несколько суток лечение коронавируса- симптоматическое. Запрещены гормоны, противовирусные препараты, иммуностимуляторы. Если за 4 дня мы успеваем поставить диагноз - то используем протокол лечения при COVID-19", - резюмировал Дубровский.

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