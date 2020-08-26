Не разглядели настоящее лицо: военные рассказали о майоре, который пьяным задавил курсанток

В Киеве пьяный майор наехал на трех курсанток на территории военного колледжа на улице Зоологической в Шевченковском районе. В результате вчерашней ДТП девушки теперь до конца жизни будут инвалидами - двум пострадавшим уже ампутировали ноги, а третьей медики проводят операцию.

Родители просят помолиться за здоровье 23-летних девушек Александры, Татьяны и Галины. Сейчас остро стоит вопрос о сохранении второй ноги у Александры. Об этом 26 августа волонтер Наталья Воронкова написала в своем Facebook.

Виновником происшествия оказался 46-летний майор Владимир Холодный, который за рулем своей легковушки Toyota Prius задавил девушек. Предварительно, пьяный военнослужащий не справился с управлением.

Водитель был задержан. В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. За совершение ДТП мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Холодный служил в киевской воинской части. Мужчина из города Прилуки под Черниговом, передает ТСН.

Майор Владимир Холодный, который в Киеве задавил курсанток (фото: скрин tsn.ua)

Начальник украинской военной медицинской академии Валерий Ставицкий сегодня на пресс-конференции по факту вчерашней аварии рассказал, что жизни пострадавших ничего не угрожает, но травмированные - в стабильно тяжелом состоянии.

Отмечается, что расследованием занимается военная прокуратура и военная служба правопорядка вместе со столичной полицией.

"Я приношу извинения родителям, потому что не смогли сберечь здоровье их детей, которые вступили на службу в Вооруженные силы Украины. И мне стыдно как руководителю, что я за отличными рекомендациями и за отличиями за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил данный наезд (на курсанток)", - заявил Ставицкий. Видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Майор Холодный является офицером управления.

Задержанный военнослужащий находится в СИЗО. Сейчас ему избирают меру пресечения.

Видео: Пресс-конференция относительно ДТП с пьяным майором в Киеве

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