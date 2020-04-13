В разгар эпидемии продавцы без масок трогают товары: фото из украинских супермаркетов

В разгар эпидемии коронавируса в Украине и мире продавцы в некоторых сетевых супермаркетах бессовестно нарушают даже самые элементарные правила безопасности.

Как видно на фотографиях, опубликованных в Telegram-канале "Черный Список", сотрудники магазинов позволяют себе ходить по торговому залу без масок и перчаток.

"Супермаркет в селе Крюковщина, улица Первомайская. Кассиры и сотрудники торгового зала в масках только формально, без перчаток не только ходят, но и трогают товар. При этом, от посетителей требуют строгого соблюдения карантинных мер", - пишут авторы снимков.

Продавцы в супермаркете под Киевом нарушают масочный режим (фото: t.me/blacklistua)

На других снимках из супермаркета уже в Днепре видно, как продавщица без маски наклоняется непосредственно над хлебобулочными изделиями, расположенными в зале.

"Супермаркет на улице Пастера. Сотрудница в маске на подбородке наклоняется прямо над продуктами. О каких вообще нормах в условиях эпидемии речь?" - отмечают авторы снимков под фотографиями из днепровского маркета.

В супермаркете Днепра девушка-сотрудница магазина без маски наклоняется над продуктами (фото: t.me/blacklistua)

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самые грязные места в супермаркетах, которые кишат бактериями и вирусами.