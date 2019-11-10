Раздавали билеты на "Квартал 95": Тищенко прокомментировал драку в ВР

Николай Тищенко прокомментировал секс-скандалы в Верховной Раде – случай, когда Богдан Яременко пытался заказать себе девушку и инцидент с Ильей Кивой, который в ВР щупал свой пах. Также Тищенко объяснился за толкотню в Верховной Раде. Об этом рассказывается в сюжете "Светской жизни".

Николай Тищенко – депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", который ранее являлся популярным телеведущим. Екатерина Осадчая посетила тематическую вечеринку-маскарад, посвященную "Пиратам Карибского моря". Идея мероприятия была придумана Тищенко около 15 лет назад, и он признается, что скучает по светской жизни. После того, как телеведущий занял должность нардепа, он стал попадать в различные скандалы, а также комментировать происходящее в ВР. Журналистка попыталась задать Тищенко вопрос о секс-скандалах в стенах парламента, однако первой ответила его супруга Алла Барановская.

"Он же не отвечает за каждого депутата. Мне иногда кажется, что, знаешь Катя, он как спикер Верховной Рады. Он не является спикером. Но он должен всегда комментировать то, что там происходит", - возмущается супруга депутата.

"У меня болит душа, потому что я считаю, что мы делаем очень важное дело", - заявил нардеп.

Тищенко также отреагировал на инцидент, когда депутат Богдан Яременко во время пленарного заседания пытался заказать услуги девушки по вызову.

"Я вам открою тайну. Все говорят в парламенте: "Почему так не дорого?". Он подошел ко мне и говорит: "С такой маленькой зарплатой, почему так мало", - сказал Тищенко.

Не обошел вниманием Тищенко и тот случай, когда нардеп от "Оппозиционной платформы - По жизни" Илья Кива щупал свой пах в ВР.

"О нем вообще слагают легенды. В парламенте называют его Илья **ачун", - сказал Тищенко.

На вопрос об участии Николая Тищенко в толкотне в Верховной Раде, за него снова вступилась супруга: "я посмотрела видео, и он там просто стоял. Потому что после трех лет "Ревизора", понимаешь, он уже привык к этому, и он просто в любом конфликте стоит. Просто он такой сильный мужчина, что захотелось приписать, что драка произошла".

Тищенко же признался, что инцидент произошел на фоне информации о том, что в ВР кто-то бесплатно раздает билеты на концерт "Квартала 95".

"Кто-то раздает бесплатно билеты на концерт "Квартала 95". Я только начал выяснять – кто, где билеты, кто раздает, и кто-то меня толкнул. Я повернулся, я даже не ожидал вообще, но вы знаете, что я человек, который за мир, я за дружбу", - признался "Слуга народа".

Тищенко прокомментировал драку и секс-скандалы в ВР (видео: youtube.com)