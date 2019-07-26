Разбили бутылкой голову: в Киеве парни зверски напали на копа (видео)

В Киеве агрессивно настроенные молодые люди избили полицейского. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко на своей Facebook-странице.

Он рассказал, что полицейский был на службе, увидел конфликт между молодыми людьми и сделал им замечание. Хулиганы набросились на правоохранителя с кулаками, избили его и ударили бутылкой в голову.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове", - написал Крищенко.

Скриншот поста (Андрей Крищенко/Facebook)

Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского. Крищенко напомнил, что за нападение на полицейского закон наказывает до 15 лет лишения свободы или пожизненным заключением.

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