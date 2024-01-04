Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньяк

Козловський

Співак, який нині захищає Україну, у минулому активно виступав. За словами блогерки, у райдері Козловського була головна умова. Артист просив, аби у його гримерці було опалення, саме це було дуже важливо.

Який у минулому був райдер у Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Руслана

Співачка у своєму райдері, як стверджує Шуба, прописала декілька умов. Вона просить охорону із 10 осіб, хор на 30 людей, а також автомобіль Mercedes-Benz C-Class. Окрім цього, у райдері артистки нібито прописано ще й те, що їй мають приносити пропарену червону рибу та пляшку коньяку на день.

Райдер Руслани (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Дзідзьо

Співак Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO), не хоче, аби його колектив замовляв різну їжу. Саме тому, за словами блогерки, у райдері артиста є умова - членам команди зірки не мають давати меню у ресторанах, аби для усіх виносили однакові страви.

Який райдер у співака Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Лобода

Скандальна співачка, як розповіла Шуба, має декілька вимог. Вона хоче, щоб у її гримерці були три нові чайники і 10 пар шкарпеток різних кольорів.

Який райдер у Лободи (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Також блогерка пожартувала про райдер путініста Миколи Баскова, який відкрити підтримує російську агресію та не засудив повномасштабну війну проти України.

"Вимагає в свою гримерку 10 скляних пляшок різного діаметра", - сказала Шуба.