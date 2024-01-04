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Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньяк

Четвер 04 січня 2024 14:18
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Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньяк Що прописано у райдерах зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Майже кожна зірка має певний список вимог, які висуваються під час організації виступу. Хтось прописує у райдері меню для себе та команди, а комусь дуже важливо, аби у гримерці було тепло.

Які вимоги прописано у райдерах Світлани Лободи, Віталія Козловського, Руслани та інших артистів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram блогерки та співачки Уляни Шуби.

Козловський

Співак, який нині захищає Україну, у минулому активно виступав. За словами блогерки, у райдері Козловського була головна умова. Артист просив, аби у його гримерці було опалення, саме це було дуже важливо.

Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньякЯкий у минулому був райдер у Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Руслана

Співачка у своєму райдері, як стверджує Шуба, прописала декілька умов. Вона просить охорону із 10 осіб, хор на 30 людей, а також автомобіль Mercedes-Benz C-Class. Окрім цього, у райдері артистки нібито прописано ще й те, що їй мають приносити пропарену червону рибу та пляшку коньяку на день.

Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньякРайдер Руслани (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Дзідзьо

Співак Михайло Хома (справжнє ім'я DZIDZIO), не хоче, аби його колектив замовляв різну їжу. Саме тому, за словами блогерки, у райдері артиста є умова - членам команди зірки не мають давати меню у ресторанах, аби для усіх виносили однакові страви.

Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньякЯкий райдер у співака Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Лобода

Скандальна співачка, як розповіла Шуба, має декілька вимог. Вона хоче, щоб у її гримерці були три нові чайники і 10 пар шкарпеток різних кольорів.

Райдери Руслани, Лободи та Козловського: хто вимагає нові чайники, а хто - коньякЯкий райдер у Лободи (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Також блогерка пожартувала про райдер путініста Миколи Баскова, який відкрити підтримує російську агресію та не засудив повномасштабну війну проти України.

"Вимагає в свою гримерку 10 скляних пляшок різного діаметра", - сказала Шуба.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у родині відомої співачки сталася трагедія.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що у мами відомого ведучого знайшли онкологію.

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Лобода звезды шоу-бизнеса