Все равно что радиация: главврач киевской больницы сделала заявление о коронавирусе

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Александровской больнице в Киеве коронавирусом заразились 13 медиков

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 11 411 пациентов, а среди больных около двух тысяч - сами медики. В некоторых больницах стали возникать проблемы с количеством мест для инфицированных COVID-19. На прошлой неделе в Киеве в Александровской больнице даже не было свободных коек, но сейчас вопрос уже решили.

По словам главврача медицинского учреждения Людмилы Антоненко, в целом по стране почти каждый пятый инфицированный - медик. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

На сегодня в столичной больнице коронавирусная болезнь диагностирована у 13 их сотрудников, и все они из инфекционного корпуса.

Антоненко отметила, что преимущественно это младший медицинский персонал, иногда пренебрегает правилами безопасности, хотя все обучены и проходили тренинги. В этом контексте очень важно не отмахиваться от рекомендованных средств защиты и сохранять бдительность.

"Понимаете, инфекция невидима. Это все равно что радиация. Психологически очень трудно воспринять опасность. Только когда человек видит, как умирают пациенты, в том числе молодые, он может поверить в угрозу", - сказала главврач Александровской больницы.

У зараженных COVID-19 медиков легкое течение болезни.

"У некоторых была температура 37.2 - 37.5 градусов. Если у кого-то из наших сотрудников повышается температура, мы сразу делаем тестирования ПЦР. Затем проверяем всех контактных. Но ни один из контактных, которые оказались инфицированными, не имел симптомов", - рассказала Антоненко.

Также главврач рассказала, что большое количество инфицированных медиков - не уникальное явление для Украины, и в других странах похожая ситуация.

"Инфицируются медики в первую очередь потому, что работают в очаге инфекции. Нас окружает инфекция, и ее много. Поэтому кто может заболеть скорее всего, как не медицинский персонал?" - говорит главврач.

Также многое зависит от средств индивидуальной защиты - от их наличия, их качества и от умения ими пользоваться.

"Если неправильно снимать защитную одежду, на которой есть инфицированные капли, они могут попасть на руки, а оттуда - на слизистые. Следовательно, нужна личная гигиена и еще - тренировка. Одевание/снимание средств индивидуальной защиты", - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что 30 апреля в Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку после того, как не дождались обещанную надбавку 300% за работу с больными коронавирусом пациентами. 1 мая в Ивано-Франковске по той же причине провели предупредительную акцию протеста медики "скорой помощи".

Сегодня глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал ситуацию и назвал причину задержки выплат медикам.