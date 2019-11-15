Мне все равно: в Харькове пенсионерка умерла из-за равнодушия врачей

В Харькове скончалась пенсионерка, которую дочь привезла в больницу, но медики отказались ее госпитализировать. Детали инцидента сообщила дочь погибшей, Елена Лиманская в комментарии для 057.ua.

Как сообщается, в среду вечером, 13 ноября, пенсионерке стало плохо и ей на дом вызвали терапевта. Он осмотрел женщину и диагностировал мерцательную аритмию и учащенный пульс – до 145 ударов в минуту. Родным было рекомендовано госпитализировать женщину, чтобы провести обследование и направить в кардиологическое отделение.

"Мама болела давно кардиологией. В конце октября она заболела гриппом, он и дал осложнение на легкие. Мама пила антибиотики, которые разжижали кровь и, соответственно, не принимала сердечных лекарств. Вчера, 13 ноября, я вызвала нашего терапевта, он осмотрел ее и сказал, что у мамы мерцательная аритмия и пульс 145. Пояснил, что нужно "прокапать" ее в кардиологии, стабилизировать мерцательную аритмию. Маме он сказал, что это займет всего неделю", - сообщила Лиманская.

Елена Лиманская обратилась к врачам в городскую клиническую больницу № 8. Она договорилась, что ее маму положат в стационар. Для транспортировки она вызвала бригаду "скорой помощи" на дом.

В Харькове пенсионерка умерла из-за равнодушия врачей

В больнице ей сделали кардиограмму, а потом вывезли на каталке. В приемном отделении пенсионерку встретила заведующая, которая посмотрела на пациентку и сказала: "Мне все равно, вы не будете лежать".

"Я говорю – у нас уже договорено с врачом, мне пообещали положить маму. Заведующая ответила – только пусть попробует положить вашу маму", - добавила дочь пенсионерки.

Лиманская, видя такое отношение, решила перевезти мать в другую больницу, но той внезапно стало хуже. Она перестала узнавать дочь и разговаривать. Врачи забрали ее на обследование, сделали рентген, взяли анализы и поставили капельницу. Но, к сожалению, все действия врачей не помогли, и женщина умерла.

В больнице данный инцидент комментировать отказываются и ссылаются на то, что это должен делать главный врач, которого нет на месте. В Харьковском горссовете отреагировали на ситуацию и как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко, будет создана комиссия для расследования.

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