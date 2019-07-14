Оно все равно грязное: Зеленский шокировал сеть странным указом

Зеленский разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы
Владимир Зеленский в Одессе дал новый указ. Президент разрешил не проверять лодки и Одесский морской порт на соблюдение экологических норм "минимум на два месяца". В соцсетях реакция не заставила себя ждать. Украинцы, мягко говоря, шокированы.
Активист Программы Развития ООН Павел Вышебаба в Facebook сообщил, что теперь по указу Зеленского в море можно будет сливать все, что угодно.
"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно", - написал Вышебаба.
Активист процитировал слова главы государства.
"Никто же не умрет от этого за два месяца. Море и так грязное", - парировал Владимир Зеленский.
Таким образом Владимир Зеленский разрешил не соблюдать экологические нормы в Одессе.
"Это вредительство на высшем уровне, если будут новые законы регулирующие эти вопросы, мы будем наблюдать как в течение длительного времени в море будут сливать все что захотят", - написал журналист Семен Кабакаев.
Роман Доник поздравил одесситов, голосовавших за Зеленского. По его словам, этот указ просто уничтожит Черное море.
"Одесситов голосовавших за Зеленского можно поздравить. Он разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы. Пока два месяца. Пока. Но нет ничего более постоянного чем временное. По сути, весь мусор, масла и отработки с судов в порту, могут безконтрольно выливать в море. "Никто не умрет за два месяца. Оно все равно грязное", сказал о море ваш кумир. Не очищать море, не заботиться об экологии Одессы, как курорта и туристической жемчужины, а "море все равно грязное".Это временщики, которые пришли на время. Зарабатывать деньги. Потом они уедут туда, где море чистое. А вы и ваши дети останетесь с морем уничтоженным командой ЗЕ", - написал Доник.
Блогер Михаил Голуб написал довольно в жесткой форме свою реакцию на странный указ Зеленского, указав, что это вообще не полномочия президента.
"Вчера ругал "Арселор Миттал" за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать г**но в Одессе. Ведь никто "за два месяца не умрет" в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия", - написал Голуб.
Отметим, что в Одессе Зеленский во время совещания по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" назначил Гусева главой Херсонской ОГА, подписав указ о его назначении.
Также Президент Украины в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море.