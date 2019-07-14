Оно все равно грязное: Зеленский шокировал сеть странным указом

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы

Владимир Зеленский в Одессе дал новый указ. Президент разрешил не проверять лодки и Одесский морской порт на соблюдение экологических норм "минимум на два месяца". В соцсетях реакция не заставила себя ждать. Украинцы, мягко говоря, шокированы.

Активист Программы Развития ООН Павел Вышебаба в Facebook сообщил, что теперь по указу Зеленского в море можно будет сливать все, что угодно.

"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно", - написал Вышебаба.

Активист процитировал слова главы государства.

"Никто же не умрет от этого за два месяца. Море и так грязное", - парировал Владимир Зеленский.

Скриншот поста (facebook.com/vyshebaba)

Таким образом Владимир Зеленский разрешил не соблюдать экологические нормы в Одессе.

"Это вредительство на высшем уровне, если будут новые законы регулирующие эти вопросы, мы будем наблюдать как в течение длительного времени в море будут сливать все что захотят", - написал журналист Семен Кабакаев.

Скриншот (facebook.com/kabakaevsemen)

Роман Доник поздравил одесситов, голосовавших за Зеленского. По его словам, этот указ просто уничтожит Черное море.

"Одесситов голосовавших за Зеленского можно поздравить. Он разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы. Пока два месяца. Пока. Но нет ничего более постоянного чем временное. По сути, весь мусор, масла и отработки с судов в порту, могут безконтрольно выливать в море. "Никто не умрет за два месяца. Оно все равно грязное", сказал о море ваш кумир. Не очищать море, не заботиться об экологии Одессы, как курорта и туристической жемчужины, а "море все равно грязное".Это временщики, которые пришли на время. Зарабатывать деньги. Потом они уедут туда, где море чистое. А вы и ваши дети останетесь с морем уничтоженным командой ЗЕ", - написал Доник.

Скриншот поста (facebook.com/skitalec)

Скриншот поста (facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Блогер Михаил Голуб написал довольно в жесткой форме свою реакцию на странный указ Зеленского, указав, что это вообще не полномочия президента.

"Вчера ругал "Арселор Миттал" за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать г**но в Одессе. Ведь никто "за два месяца не умрет" в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия", - написал Голуб.

Скриншот поста (facebook.com/mgolub)

Отметим, что в Одессе Зеленский во время совещания по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" назначил Гусева главой Херсонской ОГА, подписав указ о его назначении.

Также Президент Украины в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море.